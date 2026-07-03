Coni, Buonfiglio: "Rapporti calcio-governo? Partiti con il piede giusto"

03 Lug 2026 - 15:42
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"Penso che siamo partiti con il piede giusto, è necessario ci sia una condivisione e che non ci siano dei protagonismi, perché poi rappresentiamo l'interesse della nazione". Lo ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio al termine dell'incontro avvenuto in mattinata presso gli uffici del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi a proposito dei nuovi rapporti tra Governo e mondo del calcio, a cui ha partecipato anche il nuovo presidente della Figc Giovanni Malagò. "C'è sempre stato un bel rapporto con lui, adesso ha un incarico sfidante, mica da ridere - ha aggiunto - Un conto sono i presidenti federali, un altro i presidenti della Serie A".

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