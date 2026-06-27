Russell in pole davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton, Antonelli chiude la seconda fila

© Getty Images
© Getty Images
Il pilota inglese firma la pole nonostante l'incidente di Verstappen nel finale delle qualifichedi Stefano Gatti
© Getty Images
© Getty Images
Pole position per George Russell nelle qualifiche di Spielberg con giallo finale per l'uscita di pista di Max Verstappen (incolume) alla penultima curva appena prima del passaggio dello stesso Russell con bandiere gialle esposte. Pole position confermata senza necessità di aprire un'investigazione, i dati in possesso della Direzione Gara confermano che il pilota della Mercedes ha sollevato il piede dal gas nel punto dell'incidente del quattro volte campione del mondo. Pole da un minuto, sei secondi e 113 millesimi per Russell. Secondo e terzo tempo per le Ferrari di Charles Leclerc (+0.236) e di Lewis Hamilton (+0.295) , mentre Kimi Antonelli completa la seconda fila dello schieramento con un tempo di 301 millesimi superiore a quello del compagno di squadra che lo aveva preceduto anche nel terzo turno di prove libere. Terza fila per Verstappen (grazie al tempo fissato nel suo primo time attack) e per il campione in carica Lando Norris. Oscar Piastri e Isack Hadjar formano la quarta linea davanti alle Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad.
La seconda metà dello schieramento di partenza inizia con la sesta fila occupata nell'ordine da Pierre Gasly (Alpine) e Gabriel Bortoleto (Audi). Alle loro spalle settima fila per Oliver Bearman con la Haas powered by Ferrari e per l'altra Audi di Nico Hulkenberg, mentre saranno Esteban Ocon (Haas) e Franco Colapinto con la Alpine Mercedes.
Primo escluso al taglio del Q1, Carlos Sainz apre una nona fila tutta Williams, completata dal compagno di squadra Alexander Albon. Il gioco delle coppie prosegue anche nelle due ultime file della griglia di partenza. Monocolore Cadillac per Sergio Perez e Valtteri Bottas sulla decima, mentre a scattare dal fondo nell'ottava tappa iridata saranno le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll.