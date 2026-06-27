Russell in pole davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton, Antonelli chiude la seconda fila

Pole position per George Russell nelle qualifiche di Spielberg con giallo finale per l'uscita di pista di Max Verstappen (incolume) alla penultima curva appena prima del passaggio dello stesso Russell con bandiere gialle esposte. Pole position confermata senza necessità di aprire un'investigazione, i dati in possesso della Direzione Gara confermano che il pilota della Mercedes ha sollevato il piede dal gas nel punto dell'incidente del quattro volte campione del mondo. Pole da un minuto, sei secondi e 113 millesimi per Russell. Secondo e terzo tempo per le Ferrari di Charles Leclerc (+0.236) e di Lewis Hamilton (+0.295) , mentre Kimi Antonelli completa la seconda fila dello schieramento con un tempo di 301 millesimi superiore a quello del compagno di squadra che lo aveva preceduto anche nel terzo turno di prove libere. Terza fila per Verstappen (grazie al tempo fissato nel suo primo time attack) e per il campione in carica Lando Norris. Oscar Piastri e Isack Hadjar formano la quarta linea davanti alle Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad.