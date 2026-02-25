Juventus e Atalanta in campo per l'impresa contro Galatasaray e Borussia Dortmud

Quello che invece serve a Raffaele Palladino non è tanto fare il Palladino, ma trasformarsi almeno un po’ in Gasperini. L’attuale allenatore dell’Atalanta è stato in tutto e per tutto un discepolo del Gasp, ma poi ha coniugato quegli insegnamenti in maniera più estetica e tecnica, senza ricalcare la furia che ha consentito all’Atalanta di arrivare addirittura a vincere l’Europa League. L’aplomb di Palladino è sicuramente un biglietto da visita lusinghiero per il giovane allenatore nerazzurro, ma per provare a rimontare i due gol contro il Borussia Dortmund serve un po’ di sana cattiveria, di ira non funesta. Servirebbe un Palladino in stile Gasp, disposto anche a imprecare contro qualche giocatore se serve, tutto finalizzato a una prestazione che non può limitarsi a un esercizio di tecnica e tattica, deve contenere anche quel pizzico di pirateria che le squadre di Gasp hanno sempre avuto. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Solo così si può portare avanti il sogno europeo che Palladino aveva coltivato con pazienza e profitto nelle sue due prime partite alla guida dei nerazzurri, con le vittorie contro Eintracht Francoforte e Chelsea.