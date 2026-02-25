Benfica, la Uefa respinge il ricorso: niente Real Madrid per Prestianni
La Uefa ha confermato il turno di stop per Gianluca Prestianni: il calciatore del Benfica non sarà dunque presente questa sera contro il Real Madrid per il ritorno dei playoff di Champions League. La Commissione d’Appello ha respinto il ricorso del club portoghese sulla sospensione dell'argentino a seguito dei presunti insulti razzisti rivolti a Vinicius Jr settimana scorsa al Da Luz.
Le indagini sono ancora in corso e Prestianni ha deciso di viaggiare insieme alla squadra alla volta di Madrid, dove ieri aveva anche preso parte all'allenamento con il resto dei compagni. Il classe 2006 assisterà alla gara dalla tribuna.