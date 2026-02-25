MOTOGP

Vogliamoci bene o aria di tempesta? Le coppie di piloti a rischio al via del Mondiale

Collaborazione e convivenza nello stesso box non vanno quasi mai d'accordo con l'ambizione

di Stefano Gatti
25 Feb 2026 - 15:48
© Getty Images

© Getty Images

Verrebbe da dire: in due su una moto. Quanti Gran Premi perché - tra le coppie peggio assortite della MotoGP possano iniziare ad evidenziarsi le prime crepe? Il maggior numero possibile, si augura il management di ogni singola squadra. Molto dipenderà, come sempre accade in questo casi, dal grado di competitività. Ecco allora che tocca iniziare dal campo largo ducatista, anche se non è nel team Lenovo (quello ufficiale) che dobbiamo aspettarci le "frizioni" più evidenti o magari vere e proprie scintille: quelle le ha accese nel 2025 (per poi spegnerle a suo favore) Marc Marquez, ed è difficile immaginare che la situazione possa modificarsi in modo sostanziale dal weekend in arrivo in avanti, se non a livello di singoli episodi.

© Getty Images

© Getty Images

Più facile che una certa... vivacità possa animare in casa Gresini il rapporto tra Alex Marquez e Fermin Aldeguer. Quest'ultimo ha svolto un gran bell'apprendistato nella sua rookie season nel team italiano fianco a fianco con il minore dei fratelli Marquez ed è pronto a misurarsi ad armi pari con il suo connazionale vicecampione del mondo. Ovviamente al suo rientro in gara (già dal secondo GP in Brasile!) dopo il forfait della prova inaugurale di Buriram (a suo posto il "tuttofare" Ducati Michele Pirro) per le conseguenze dell'infortunio in allenamento dello scorso autunno. Qui e ora ci prendiamo la briga di riconoscere a Fermin una dose di talento più ricca rispetto ad Alex ma più ancora margini di crescita decisamente superiore. Lampi e tuoni all'orizzonte quindi? Statene certi!

© Getty Images

© Getty Images

L'equilibrio ha fin qui contraddistinto la convivenza nel box fluo VR46 tra Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli nel loro primo anno insieme: non a caso sesto e settimo nella classifica generale 2025, con sfida interna vinta dal romano (262 punti) sull'italobrasiliano (231). La collaborazione resta fondamentale per spingere il team verso l'alto. Difficile immaginare da queste parti sfide al calor bianco tra Fabio e Franco: sane sfide in famiglia sì ma con un occhio (anzi tutti e due) all'interesse generale della squadra.

© Getty Images

© Getty Images

Bypassando rapidamente (e per gli stessi motivi) il confronto tra Luca Marini in Joan Mir in casa Honda, viene da rivolgere qualche attenzione in più al confronto in casa del cliente Yamaha Pramac tra il ruvido Jack Miller il rookie Toprak Razglatlioglu. Un diamante grezzo - quest'ultimo - la cui "lavorazione" potrebbe comportare qualche mal di testa nel management del team. In fondo si tratta dello stesso tipo di rapporto (di cui sopra) tra i piloti Gresini: uno esperto ma verosimilmente "arrivato", l'altro ben più fresco, motivato e... impertinente.

© Getty Images

© Getty Images

Abbiamo lasciato per ultimi... i primi, o meglio i secondi. Aprilia è la Casa più pronta a sfidare la Ducati armada e schiera un tema factory ad altissimo rischio di... esplosione. Lungo la scorsa stagione Marco Bezzecchi si è accollato oneri (subito) e onori (un po' alla volta e in progressione) della campagna 2025 di Aprilia ed è pronto a passare all'incasso. Che significa poi tenersi stretto il ruolo di primo candidato sfidante di Marc Marquez. Difficile però che da parte sua un duro vero come Jorge Martin - alla sua prima vera stagione in Aprilia - sia disposto a rinunciare alle sue diciamo così "prerogative", nonchè aspettative. Anche in quest'ultimo caso non resta che attendere il verdetto della pista: l'attesa è massima, il livello della tensione... si più!

motogp
coppie
rischio
coppia
via
2026
bene
aria
tempesta.

Ultimi video

00:20
gresini

Il team Gresini si veste di blu per il GP di Malesia

01:26
Rossi, compleanno amaro

Rossi, compleanno amaro

00:13
Ducati scatenate sulla neve

Ducati scatenate sulla neve

02:04
DICH PIRRO DUCATI SU MARQUEZ 20/1 DICH

Michele Pirro, collaudatore Ducati: "Marquez è un grande, non gli pesa niente"

02:59
A tu per tu con Marquez

A tu per tu con Marquez

02:46
DICH MARQUEZ DUCATI 19-01 DICH

Marquez: "Quest'anno per me è un po' un dejà-vu"

02:41
DICH BAGNAIA DUCATI 19-01 DICH

Bagnaia: "È una moto bella e veloce"

00:45
MCH NUOVA DUCATI 2026 MCH

Ducati toglie i veli alla nuova Desmosedici: i dettagli della GP26

03:17
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Per battere Marquez servono velocità e costanza"

04:30
DICH BEZZECCHI 15/1 DICH

Bezzecchi: "Aprilia ha la mentalità molto simile alla mia"

01:08
apriliamgp

Aprilia RS-GP26: l'arma per battere la Ducati

01:41
Festa Ducati a Bologna

Festa Ducati a Bologna

03:24
DICH MARC MARQUEZ FESTA DUCATI 19/12 DICH

Marquez: "La grandezza della Ducati la fa la gente"

02:32
DICH PECCO BAGNAIA FESTA DUCATI 19/12 DICH

Bagnaia: "Nelle difficoltà qualcosa abbiamo imparato..."

00:19
Terribile incidente in Moto3

Moto3: spaventoso incidente tra Rueda e Dettwiler

00:20
gresini

Il team Gresini si veste di blu per il GP di Malesia

I più visti di Motogp

Bagnaia verso l'addio a Ducati: "Presto usciranno i comunicati". Nel futuro c'è Aprilia?

MotoGp, test Buriram: per Bezzecchi miglior tempo e record della pista

Rossi, compleanno amaro

Rossi, compleanno amaro

Attacco al potere: Aprilia in agguato con Bezzecchi e Martin

Marquez a caccia del poker, derby Italia-Spagna a Buriram

Le livree della MotoGP 2026

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:20
Italia femminile, inizia percorso Mondiale. Soncin: "Chiaro il nostro obiettivo"
16:18
Ciclismo, Tour Ruanda: De Clercq vince quarta tappa
DICH PICCOLI PRE CONFERENCE LEAGUE PER SITO 25/2 DICH
16:17
Piccoli rilancia la Fiorentina in Europa: "Noi vogliamo la Coppa!"
DICH VANOLI PRE CONFERENCE LEAGUE PER SITO 25/2 DICH
16:17
Vanoli e la Conference League: "Esame di maturità, voglio la mentalità giusta"
16:08
Gallazzi (Serie C): "Meno cartellini, più gioco e squadre tutelate: il VAR a chiamata è un grande sì"