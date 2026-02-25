Vogliamoci bene o aria di tempesta? Le coppie di piloti a rischio al via del Mondiale

Abbiamo lasciato per ultimi... i primi, o meglio i secondi. Aprilia è la Casa più pronta a sfidare la Ducati armada e schiera un tema factory ad altissimo rischio di... esplosione. Lungo la scorsa stagione Marco Bezzecchi si è accollato oneri (subito) e onori (un po' alla volta e in progressione) della campagna 2025 di Aprilia ed è pronto a passare all'incasso. Che significa poi tenersi stretto il ruolo di primo candidato sfidante di Marc Marquez. Difficile però che da parte sua un duro vero come Jorge Martin - alla sua prima vera stagione in Aprilia - sia disposto a rinunciare alle sue diciamo così "prerogative", nonchè aspettative. Anche in quest'ultimo caso non resta che attendere il verdetto della pista: l'attesa è massima, il livello della tensione... si più!