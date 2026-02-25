Udinese, distrazione al muscolo pettineo per Solet

Udinese Calcio ha reso noto che il difensore francese Oumar Solet ha riportato una distrazione al muscolo pettineo dell'adduttore nel corso dei primi minuti della trasferta di Bologna. Il centrale aveva appena recuperato da un problema analogo rimediato negli scampoli finali della gara casalinga con il Sassuolo. Il calciatore - informa il Club friulano - ha iniziato l'iter riabilitativo e sarà a disposizione nel giro di un paio di settimane. Salterà sicuramente la gara interna di lunedì sera contro la Fiorentina e la trasferta di Bergamo con l'Atalanta. Mister Kosta Runjaic spera di averlo nuovamente a disposizione a metà marzo quando l'Udinese ospiterà la Juventus.