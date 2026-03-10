Hockey, nasce una nuova squadra a Milano: verrà svelata ad aprile
Una nuova squadra di hockey a Milano. È l'indiscrezione lanciata dal portale Salto.bz che svela anche la data della possibile presentazione. Esattamente il prossimo aprile quando dovrebbero essere comunicati a tutti i dettagli del progetto sostenuto anche dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. Nell'occasione verrà reso noto il nome della squadra ma anche i colori sociali e l'impianto che ne ospiterà le partite. Naturalmente dovranno essere i club della lega ad approvare l'ingresso della nuova squadra nel campionato italiano.