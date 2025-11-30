Logo SportMediaset

F1 Qatar: Ferrari da incubo nella Sprint, i team radio furiosi di Leclerc e Hamilton

Ferrari disastrosa nella Sprint del Qatar: Leclerc (13°) e Hamilton (17°) furiosi via radio

di Stefano Fiore
30 Nov 2025 - 10:19

La stagione della Ferrari tocca uno dei punti più bassi degli ultimi anni con una prestazione disastrosa nella Sprint del Qatar. Nonostante il recente invito del presidente Elkann a "parlare meno e guidare", i problemi della SF-25 hanno reso impossibile per i piloti nascondere la frustrazione via radio. Il bilancio è impietoso: Charles Leclerc, partito nono, è precipitato chiudendo 13° dopo una partenza shock. Lewis Hamilton, scattato dalla pit-lane, ha concluso 17°.

Leclerc: "Cosa diavolo succede? Pensavo di distruggere l'auto"

 Il calvario di Leclerc è iniziato subito. Pochi istanti dopo il via, il monegasco ha aperto la radio con toni accesi rivolgendosi al suo ingegnere Bryan Bozzi: “Cosa diavolo sta succedendo al posteriore?”. Alla risposta del box che confermava il sovrasterzo ma senza individuarne una ragione specifica, la frustrazione del pilota è cresciuta. Invitato a gestire curva 12 più dolcemente, Leclerc ha sbottato: “Questo è l’unico modo che ho per avere il DRS. Siamo lenti!”.

Tagliato il traguardo, l'analisi di Charles è stata drammatica: “Al primo giro ho avuto la sensazione che avrei distrutto la macchina contro il muro”, denunciando un'instabilità inguidabile.

Hamilton e il mistero del posteriore: "Come abbiamo fatto a peggiorare?"

 Stesso copione, se non peggiore, per Lewis Hamilton. Il sette volte iridato ha lamentato fin dai primi chilometri lo stesso difetto strutturale al suo ingegnere Riccardo Adami: “Non ho il posteriore. E i freni si stanno bloccando”.

La risposta del box – "Capito, Charles sta avendo gli stessi guai" – ha certificato un problema sistemico della vettura. Hamilton ha definito la macchina "davvero instabile", ignorando quasi i tentativi di setting proposti dal muretto nel finale.

Il suo sfogo conclusivo riassume l'intero weekend Ferrari: “Non so come abbiamo fatto a peggiorare la macchina”. Una frase che suona come un allarme rosso per il prosieguo del weekend e per il finale di stagione.

