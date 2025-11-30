F1 Qatar: Ferrari da incubo nella Sprint, i team radio furiosi di Leclerc e Hamilton

Il calvario di Leclerc è iniziato subito. Pochi istanti dopo il via, il monegasco ha aperto la radio con toni accesi rivolgendosi al suo ingegnere Bryan Bozzi: “Cosa diavolo sta succedendo al posteriore?”. Alla risposta del box che confermava il sovrasterzo ma senza individuarne una ragione specifica, la frustrazione del pilota è cresciuta. Invitato a gestire curva 12 più dolcemente, Leclerc ha sbottato: “Questo è l’unico modo che ho per avere il DRS. Siamo lenti!”.