F1, Qualifiche Sprint: Piastri in pole davanti a Russell e Norris, male le Ferrari

Colpo di Oscar Piastri nelle qualifiche della gara Sprint di Formula 1 in Qatar: l’australiano della McLaren è il più veloce con il tempo di 1’20’’055. Va a un passo dall’impresa George Russell su Mercedes, secondo a soli 32 millesimi. Terza piazza per il leader del Mondiale Lando Norris, staccato di poco più di due decimi. Solo sesto Verstappen, nono posto per Charles Leclerc. Ancora disastro per Lewis Hamilton, fuori nel Q1 (diciottesimo).



Sorprese e conferme nelle qualifiche Sprint della Formula 1 in Qatar: Oscar Piastri si prende la Pole Position con un super tempo di 1’20’’055. L’australiano prova a mettere pressione al suo compagno di squadra in McLaren (nonché leader del Mondiale) Lando Norris, terzo al traguardo a +0.230. In mezzo alle Papaya un solidissimo George Russell: l’inglese della Mercedes paga soltanto 32 millesimi da Piastri. Quarta posizione per Fernando Alonso, a poco di meno di quattro decimi. Non può che essere deluso invece Max Verstappen: per lui solo sesto posto nel Q3, anticipato anche per la prima volta dal suo compagno di squadra Yuki Tsunoda (entrambi a poco meno di mezzo secondo dal poleman), dopo aver fatto segnare anche il miglior tempo in Q1 e il terzo tempo in Q2. A completare la top ten ci sono Andrea Kimi Antonelli (settimo a +0.477), Carlos Sainz (ottavo a +0.487), Charles Leclerc (nono a +0.567) e Alexander Albon (decimo, staccato di più di sette decimi). Il monegasco della Ferrari fa comunque meglio di Lewis Hamilton, protagonista dell’ennesimo episodio negativo del suo anno nero: il britannico sette volte Campione del Mondo viene eliminato direttamente in Q1, in diciottesima posizione e senza mai essere competitivo. Anche il suo compagno di squadra fatica nel primo dei tre stint, ma riesce comunque poi a entrare tra i primi dieci. Oltre al parziale disastro Ferrari è doveroso segnalare anche le due buone prove di Isack Hadjar e Oliver Bearman: i due giovani talenti rispettivamente di Racing Bulls e Haas chiudono in undicesima e dodicesima posizione.