Piastri in pole a Losail, Norris completa la prima fila, Verstappen in agguato

L'australiano conferma in qualifica il suo ritrovato stato di formadi Stefano Gatti
© Getty Images
Pole position per Oscar Piastri in un minuto, 19 secondi e 387 millesimi davanti al compagno di squadra Lando Norris con un ritardo di108 millesimi. Seconda fila per Max Verstappen a 264 millesimi e per George Russell (Mercedes) a 275 millesimi. Andrea Kimi Antonelli e Isack Hadjar formano una terza fila da linea verde mentre Charles Leclerc deve accontentarsi dell'esterno della quinta fila occupata al suo interno dal sorprendente Pierre Gasly con la Alpine. Davanti a loro ci sono (in quarta fila) i due spagnoli Carlos Sainz (Williams) e Fernando Alonso con la Aston Martin.
La seconda metà della griglia inizia con Nico Hulkenberg (Sauber), al via dalla sesta fila insieme a Liam Lawson con la seconda Racing Bulls. Oliver Bearman (Haas) e Gabriel Bortoleto formano la settima fila, mentre Aleander Albon apre l'ottava, completata da Yuki Tsunoda, prima vittima del taglio iniziale del Q3. Diversamente da quanto accaduto nella Sprint, il giapponese (almeno ad inizio GP) non avrà la possibilità di dare man forte a Verstappen. Dalla nona fila al via Esteban Ocon con la Haas powered by Ferrari e... la Ferrari di Lewis Hamilton. Ancora una volta eliminazione antitempo per il sette volte iridato già nel primo blocco delle qualifiche. Alle sue spalle solo Lance Stroll con la Aston Martin e Franco Colapinto con la Alpine.