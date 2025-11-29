Piastri in pole a Losail, Norris completa la prima fila, Verstappen in agguato

Pole position per Oscar Piastri in un minuto, 19 secondi e 387 millesimi davanti al compagno di squadra Lando Norris con un ritardo di108 millesimi. Seconda fila per Max Verstappen a 264 millesimi e per George Russell (Mercedes) a 275 millesimi. Andrea Kimi Antonelli e Isack Hadjar formano una terza fila da linea verde mentre Charles Leclerc deve accontentarsi dell'esterno della quinta fila occupata al suo interno dal sorprendente Pierre Gasly con la Alpine. Davanti a loro ci sono (in quarta fila) i due spagnoli Carlos Sainz (Williams) e Fernando Alonso con la Aston Martin.