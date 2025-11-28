Riscatto McLaren a Lusail: Piastri davanti a Norris nelle libere 1

© Getty Images
Doppietta papaya dopo il disastro di Las Vegas: Verstappen è sesto, Leclerc ottavo. Decimo Antonelli davanti anche a Hamilton e Russelldi Alberto Gasparri
Il penultimo weekend della stagione di F1 si è aperto in Qatar con la prima sessione di prove libere. L'unica visto che sul tracciato di Lusail è prevista anche la sprint, con relative qualifiche. Alla fine c'è stato il riscatto McLaren dopo la squalifica di Las Vegas, con Oscar Piastri che ha fatto segnare il miglior tempo in 1'20"924 e Lando Norris alle sue spalle, staccato di 58 millesimi. Poi, nell'ordine, ma molto staccati, Fernando Alonso con l'Aston Martin ringalluzzita dalla promozione di Newey, Carlos Sainz (Williams) e Isack Hadjar (Racing Bulls).
Solo sesto il terzo dei piloti in corsa per il titolo, Max Verstappen con la Red Bull. Ancora più lontane le Ferrari: Charles Leclerc, ottavo, è stato il migliore degli uomini in rosso, mentre Lewis Hamilton si è piazzato 12°. Davanti a lui anche Andrea Kimi Antonelli, decimo, mentre l'altra Mercedes di George Russell non è andata oltre la 14.a piazza.
Rispetto al normale, si è trattato comunque di una sessione importante visto che era l'unica in cui le squadre potevano lavorare con più tranquillità sugli assetti prima delle qualifiche per la Sprint e di un sabato super intenso. E la McLaren ha voluto dare un segnale alla concorrenza, dopo aver riaperto anche a Verstappen la sfida per il campionato. Un segnale che ha dato soprattutto Piastri, tornato a volare dopo alcune gare disastrose. Norris, però, gli è incollato e l'impressione è che stavolta sarà dura per il numero 1 della Red Bull fare il guastafeste.
Gli altri, leggi Ferrari e Mercedes, dovranno invece fare un bel passo avanti se vorranno inserirsi nella lotta per il podio. A meno che Leclerc e Antonelli, i migliori dei rispettivi team nella prima ora in pista, non si inventino qualcosa. Il monegasco, però, ha lamentato via radio diversi problemi, tra cui il bilanciamento della sua SF-25.
Sebbene l'obiettivo principale della giornata fosse chiaramente quello di trovare la prestazione con le gomme dure, Hadjar è stato uno dei primi a passare alle gomme morbide a 10 minuti dalla fine e la classifica lo ha ripagato.