Riscatto McLaren a Lusail: Piastri davanti a Norris nelle libere 1

Rispetto al normale, si è trattato comunque di una sessione importante visto che era l'unica in cui le squadre potevano lavorare con più tranquillità sugli assetti prima delle qualifiche per la Sprint e di un sabato super intenso. E la McLaren ha voluto dare un segnale alla concorrenza, dopo aver riaperto anche a Verstappen la sfida per il campionato. Un segnale che ha dato soprattutto Piastri, tornato a volare dopo alcune gare disastrose. Norris, però, gli è incollato e l'impressione è che stavolta sarà dura per il numero 1 della Red Bull fare il guastafeste.