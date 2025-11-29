Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
GP QATAR F.1

Leclerc: "Al primo giro pensavo di tirarla nel muro..." Hamilton: "Peggio di così..."

I due piloti della Scuderia scoraggiati e disarmati al termine di una delle peggiori esibizioni della stagione

di Stefano Gatti
29 Nov 2025 - 16:30
© Getty Images

© Getty Images

Una Sprint-horror, quella della Ferrari a Losail: entrambe le macchine confinate senza speranza nella seconda parte della classifica (lontane dalla zona punti) e due piloti - Charles Leclerc e Lewis Hamilton - che nel giro di rientro a fine gara si sono aperti con un amaro sfogo via radio, anzi due. "Non pensavo fosse possibile fare peggio" ha sibilato sir Lewis replicando alle parole di incoraggiamento del suo ingegnere Riccardo Adami. "Al primo giro pensavo di tirarla nel muro", le prime parole del monegasco dopo la linea del traguardo, ancora con il fiato corto. Pochi minuti più tardi davanti ai microfoni i due piloti della Rossa hanno argomentato meglio.

CHARLES LECLERC

"Nelle prove libere avevamo provato una modifica sul feeling dello sterzo ma non aveva funzionato. In gara non so proprio dire cosa sia successo. Mi hanno detto che c'era qualcosa di rotto al posteriore ma non era così. Forse qualcosa davanti invece. Di sicuro nei primi giri la mia unica preoccupazione era cercare di stare in strada. E anche dopo non avevo possibilità di attaccare i miei avversari".  

LEWIS HAMILTON

"Dove vorrei essere piuttosto che qui? Mah, magari in spiaggia, a fare surf, oppure in montagna. Ho bisogno di stare un po' con la mia famiglia e di ritrovare la mia energia. La notte scorsa sono rimasto sveglio fino alle sei, praticamente non ho dormito pensando a come migliorare la macchina, a cosa fare di più e a dare informazioni migliori. Soprattutto per i ragazzi ai box e anche per quelli in fabbrica a Maranello. Non molliamo, continuiamo a spingere e nonostante tutte le difficoltà che stiamo vivendo io rimango positivo". 

C

NON SOI COME SIA POSISAIBLE FARE PèEGGIO

AL PRIMO GIRO PENSSAVPO DI TIRARE NE MTO

formula 1
leclerc
hamilton

Ultimi video

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

I più visti di Formula 1

Riscatto McLaren a Lusail: Piastri davanti a Norris nelle libere 1. Leclerc ottavo, Antonelli decimo

Aston Martin porta in pista Newey: dal 2026 sarà il nuovo team principal

Montezemolo: "Più preoccupati i tifosi Juve o Ferrari? Bel match. Io dico..."

Parte sotto i riflettori del Qatar lo sprint finale

Leclerc dice no all'Aston Martin: "I rumors sono normali quando vivi un momento complicato in Ferrari"

Piastri si prende la pole Sprint davanti a Russell e Norris, male le Ferrari

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:41
Il Bayern piega il St. Pauli nel finale, l'Hoffenheim sale in zona Champions
17:33
Genoa, De Rossi: "Una vittoria che pesa tantissimo"
17:32
Serie B: il Frosinone sale al secondo posto, disastro Bari. Bene Venezia ed Empoli
17:32
Milano-Cortina, Buonfiglio: "Sarà un'Olimpiade meravigliosa"
17:30
Cagliari, Luperto: "Dobbiamo dare il massimo contro la Juve"