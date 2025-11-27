Luca Cordero di Montezemolo: "I tifosi della Ferrari devono essere più preoccupati di quelli della Juve"

L'analisi si è poi concentrata sulla sua grande passione ed ex azienda. Montezemolo ha ricordato i suoi successi (19 campionati del mondo vinti tra piloti e costruttori), ma ha sottolineato l'importanza della competitività, anche nella sconfitta: "Ne ho persi undici all'ultima gara. Lo sport non è una scienza esatta. Io sogno una Ferrari in grado, nella peggiore delle ipotesi, di perdere il Mondiale all'ultima gara, non di essere fuori dai giochi".