Piastri domina la Sprint davanti a Russell e Norris, Ferrari da dimenticare

Terza vittoria Sprint in tre anni a Losail per il pilota australiano della McLaren

di Stefano Gatti
29 Nov 2025 - 16:42
1 di 15
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Oscar Piastri prova a rilanciare le sue chances iridate vincendo dalla pole position la Sprint di Losail davanti a George Russell (Mercedes) e al suo compagno di squadra Lando Norris. Nei primi giri della gara breve il capofila del Mondiale respinge le velleità di Max Verstappen che al via aveva infilato Fernando Alonso (alla fine settimo) per poi avere via libera dalla Red Bull gemella di Yuki Tsunoda che chiude quinto davanti a Andrea Kimi Antonelli: sia il giapponese che l'italiano pagano alla fine cinque secondi di penalità per track limits. Ad aggiudicarsi l'ultimo punto in palio è Carlos Sainz, ottavo con la Williams. Gara senza storia e amarissima per la Ferrari: Lewis Hamilton scatta dai box e chiude diciassettesimo, Charles Leclerc parte male dalla quinta fila, commette subito un errore e non va oltre la tredicesima posizione al termine di una prova incolore. Nel giro di rientro entrambi si sono sfogati via radio prima di correggere il tiro davanti ai microfoni.

La nuova classifica generale piloti vede Piastri ridurre a ventidue punti il suo ritardo dal compagno di squadra Norris (396 punti a 374 in favore di quest'ultimo. L'australiano abbandona la scomoda compagnia di Verstappen (371 punti). 

