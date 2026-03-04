Il sabato in Formula 1 si fa più intenso e ricco di suspance. Non cambia il format delle qualifiche, nelle modalità ormai collaudata, ma la Fia ha apportato leggere modifiche ai tempi. La lotta per la pole, sempre con 10 piloti in Q3, quest’anno durerà ben 13 minuti. Un minuto in più rispetto al passato che può essere sfruttato dai team per le varie strategie e magari evitare il traffico.

Non si tratta di rivoluzione, ma di un aiuto per box e piloti. In pista saranno 22 le auto visto l'arrivo nel Circus di Cadillac. La Q1, il primo step del sabato pomeriggio, durerà 18 minuti e al termine verranno eliminati gli ultimi sei piloti, rispetto ai cinque degli anni passati. Stesso discorso per il Q2 che avrà una durata di 15 minuti.



L’appuntamento è ora per sabato alle sei del mattino quando scatteranno le prime qualifiche della stagione. Gli occhi saranno puntati tutti su Albert Park, Australia. La curiosità dopo i test invernali tra Barcellona e il Bahrain è tanta. Impossibile dire ora chi sarà il favorito per la Pole, sicuramente ci sarà bagarre.