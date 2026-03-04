Conte tra nuovi infortuni e due recuperi importanti: Anguissa e De Bruyne pronti per il Torino

Assenze importanti per il Napoli in vista della sfida di venerdì sera al Maradona contro il Torino ma anche qualche certezza in più. Antonio Conte dovrà fare a meno di Lobotka, uscito in anticipo dalla sfida in casa del Verona per un sovraccarico al bicipite femorale, e ancora di McTominay, che continua ad avvertire fastidio al tendine: lo staff medico azzurro valuterà ancora nelle prossime ore la situazione dello scozzese, che ha giocato il 7 febbraio il suo ultimo match. Ma il tecnico del Napoli ritroverà dopo le lunghissime assenze De Bruyne e Anguissa, che andranno in panchina. Si tratterà per loro di una marcia di avvicinamento alla piena disponibilità sulla quale Conte intende costruire il Napoli di questa fine di stagione. Se il rientro di Anguissa, bloccato da un infortunio capitato all'inizio di novembre, era praticamente scontato, quello di De Bruyne arriva un po' a sorpresa, se si considera che l'ex centrocampista del Manchester City era assente dal 25 ottobre scorso quando nel calciare un rigore in occasione del match con l'Inter al Maradona, si procurò un gravissimo infortunio, la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Il belga, dopo l'intervento chirurgico e la riabilitazione svolta interamente ad Anversa, è rientrato a Napoli la settimana scorsa e lo ha fatto in condizioni atletiche ottimali, tanto da poter essere immediatamente aggregato al resto della rosa per gli allenamenti e senza dover svolgere lavoro differenziato.