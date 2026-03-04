Milan verso il derby: ottimismo per Bartesaghi, ma il ko di Gabbia lo spinge verso la panchina

Gabbia no, Bartesaghi forse sì ma... Nei giorni di vigilia del derby che si giocherà domenica sera a San Siro per il Milan l'attenzione è tutta al reparto difensivo, che ha perso il centrale azzurro per circa un mese per un'ernia inguinale e non è stato rinforzato nel mercato invernale. Allegri al momento ha tre giocatori per tre maglie: Fikayo Tomori, Koni De Winter, Strahinja Pavlovic. Saranno loro a giocare il derby e probabilmente tra i convocati ci sarà anche Davide Bartesaghi, che anche oggi si è allenato a parte a causa del risentimento al flessore destro accusato nel match contro la Cremonese, ma che non soffrendo di alcun tipo di lesione può tentare di essere a disposizione già per il derby. L'esterno classe 2005 tra domani e venerdì punta al rientro in gruppo per poi essere a disposizione contro l'Inter, ma la coperta corta in difesa potrebbe spingere il tecnico a mandarlo in panchina per avere almeno un cambio dei tre dietro in caso di necessità (l'alternativa sarebbe David Odogu, 4 minuti giocati in tutta la stagione di Serie A).