F1, Norris correrà con il n°1 nel Mondiale 2026: "Un orgoglio per la McLaren"

Il pilota britannico ha spiegato la sua scelta a Sky Sport News: "Momento raro che potrebbe essere l'unico"di Martino Cozzi
Lando Norris scenderà in pista per il mondiale 2026 con il numero 1. Il neo campione iridato ha deciso di dare seguito alla tradizione e lascerà il suo amato 4 (un omaggio al 46 del suo idolo Valentino Rossi): "È una tradizione che non voglio interrompere, lo faccio anche per tutto il team", ha detto il britannico a Sky Sport News. "Per provare ad accaparrartelo devi impegnarti al massimo per riuscirci. Tutti noi, come squadra, che abbiamo un ruolo in McLaren, o nella mia macchina, potremo indossarlo con orgoglio. Anche tutti i miei meccanici, i miei ingegneri, tutti coloro che fanno parte della McLaren, avranno questo riconoscimento. Quindi, non è per me, è anche per loro. È il loro orgoglio, sapere che mettono tanto impegno e impegno in ogni cosa, e che possono anche dire 'siamo i numeri uno'. Saranno ancora più felici di me!", ha aggiunto.
Il neo campione del Mondo ha anche raccontato la gioia provata nel vincere il suo primo titolo: "È stato un momento grandioso. È stato un traguardo incredibile per me e per molte altre persone che hanno preso parte al grande viaggio che abbiamo intrapreso". E poi aggiunge: "Dovevo festeggiare bene, godermi il momento, perché è un momento raro per chiunque. Potrebbe essere un momento unico, potrebbe essere l'unico, quindi dovevo renderlo memorabile". Norris ha anche parlato dei complimenti ricevuti per la vittoria del titolo: "Ho ricevuto un sacco di messaggi! Ce ne sono tantissimi su Instagram, un sacco di leggende, un sacco di atleti o personalità incredibili e un sacco di persone che ho incontrato in giro per il mondo. È sempre un bonus per ogni cosa".