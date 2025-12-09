Logo SportMediaset

F1, Norris correrà con il n°1 nel Mondiale 2026: "Un orgoglio per la McLaren"

Il pilota britannico ha spiegato la sua scelta a Sky Sport News: "Momento raro che potrebbe essere l'unico"

di Martino Cozzi
09 Dic 2025 - 10:33

Lando Norris scenderà in pista per il mondiale 2026 con il numero 1. Il neo campione iridato ha deciso di dare seguito alla tradizione e lascerà il suo amato 4 (un omaggio al 46 del suo idolo Valentino Rossi): "È una tradizione che non voglio interrompere, lo faccio anche per tutto il team", ha detto il britannico a Sky Sport News. "Per provare ad accaparrartelo devi impegnarti al massimo per riuscirci. Tutti noi, come squadra, che abbiamo un ruolo in McLaren, o nella mia macchina, potremo indossarlo con orgoglio. Anche tutti i miei meccanici, i miei ingegneri, tutti coloro che fanno parte della McLaren, avranno questo riconoscimento. Quindi, non è per me, è anche per loro. È il loro orgoglio, sapere che mettono tanto impegno e impegno in ogni cosa, e che possono anche dire 'siamo i numeri uno'. Saranno ancora più felici di me!", ha aggiunto. 

Norris primo della classe con merito, Verstappen otto più. Leclerc: la grinta non basta

Il neo campione del Mondo ha anche raccontato la gioia provata nel vincere il suo primo titolo: "È stato un momento grandioso. È stato un traguardo incredibile per me e per molte altre persone che hanno preso parte al grande viaggio che abbiamo intrapreso". E poi aggiunge: "Dovevo festeggiare bene, godermi il momento, perché è un momento raro per chiunque. Potrebbe essere un momento unico, potrebbe essere l'unico, quindi dovevo renderlo memorabile". Norris ha anche parlato dei complimenti ricevuti per la vittoria del titolo: "Ho ricevuto un sacco di messaggi! Ce ne sono tantissimi su Instagram, un sacco di leggende, un sacco di atleti o personalità incredibili e un sacco di persone che ho incontrato in giro per il mondo. È sempre un bonus per ogni cosa". 

