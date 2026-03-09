Serie A, Lazio-Sassuolo 2-1: decide Marusic nel finale

Il posticipo della 28ª giornata di Serie A si tramuta nel ritorno al successo per la Lazio, che batte 2-1 il Sassuolo all’Olimpico allo scadere. Sarri è costretto a rinunciare per il resto della stagione a Provedel (martedì verrà operato alla spalla) e regala quindi il suo esordio in massima serie al classe 2005 Edoardo Motta, mentre a vivere il suo primo gol coi biancocelesti è Daniel Maldini: l’ex Atalanta sblocca il risultato già al 2’, appoggiando in rete a porta vuota un pallone deviato da Idzes, dopo una grande azione personale di Isaksen. Gli ospiti provano allora a rispondere con Nzola al 27’, ma Motta non si lascia sorprendere e sfodera quella che ricorderà come la sua prima parata in Serie A. L’estremo difensore della Lazio non può nulla però al 35’, quando Laurienté riceve palla da Thorstvedt e la spedisce all’incrocio dei pali con un destro poderoso. I padroni di casa perdono poi Cataldi per infortunio e al 79’ si divorano la chance per tornare avanti con Isaksen: a tu per tu con Muric, il danese non inquadra la porta. È invece proprio Muric a negare il gol a Cancellieri all’83’, mentre Provstgaard spreca un’ottima occasione a pochi secondi dal novantesimo. A decidere il match ci pensa allora Marusic al 92’: Muric sbaglia completamente l’uscita e il montenegrino lo punisce di testa, siglando il 2-1 finale sul cross di Cancellieri. La Lazio sale così a 37 punti e si porta a -1 in classifica proprio dal Sassuolo, fermo a 38 punti.