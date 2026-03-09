Serie A, Lazio-Sassuolo 2-1: decide Marusic nel finale

Lazio-Sassuolo, le foto della partita
© IPA
© IPA
Il colpo di teste del terzino biancoceleste decide la gara al 92esimo dopo i gol di Maldini e Laurientè. I tre punti in campionato mancavano da 5 partite
Il posticipo della 28ª giornata di Serie A si tramuta nel ritorno al successo per la Lazio, che batte 2-1 il Sassuolo all’Olimpico allo scadere. Sarri è costretto a rinunciare per il resto della stagione a Provedel (martedì verrà operato alla spalla) e regala quindi il suo esordio in massima serie al classe 2005 Edoardo Motta, mentre a vivere il suo primo gol coi biancocelesti è Daniel Maldini: l’ex Atalanta sblocca il risultato già al 2’, appoggiando in rete a porta vuota un pallone deviato da Idzes, dopo una grande azione personale di Isaksen. Gli ospiti provano allora a rispondere con Nzola al 27’, ma Motta non si lascia sorprendere e sfodera quella che ricorderà come la sua prima parata in Serie A. L’estremo difensore della Lazio non può nulla però al 35’, quando Laurienté riceve palla da Thorstvedt e la spedisce all’incrocio dei pali con un destro poderoso. I padroni di casa perdono poi Cataldi per infortunio e al 79’ si divorano la chance per tornare avanti con Isaksen: a tu per tu con Muric, il danese non inquadra la porta. È invece proprio Muric a negare il gol a Cancellieri all’83’, mentre Provstgaard spreca un’ottima occasione a pochi secondi dal novantesimo. A decidere il match ci pensa allora Marusic al 92’: Muric sbaglia completamente l’uscita e il montenegrino lo punisce di testa, siglando il 2-1 finale sul cross di Cancellieri. La Lazio sale così a 37 punti e si porta a -1 in classifica proprio dal Sassuolo, fermo a 38 punti.
LAZIO-SASSUOLO 2-1
Lazio (4-3-3): Motta 6; Marusic 7, Gila 6, Romagnoli 6 (1’ st Provstgaard 5,5), Nuno Tavares 6; Dele-Bashiru 6, Cataldi 6 (38’ Patric 5,5), Taylor 6; Isaksen 6 (34’ st Cancellieri 7), Maldini 6,5 (20’ st Dia 6), Zaccagni 5 (34’ st Pedro sv). A disp.: Furlanetto, Giacomo, Pellegrini, Pedro, Noslin, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Lazzari. All.: Sarri
Sassuolo (4-3-3): Muric 5,5; Coulibaly 6 (24’ st Walukiewicz 5,5), Idzes 6, Muharemovic 6, Garcia 5,5 (24’ st Doig 6); Thorstvedt 6,5, Lipani 5,5 (1’ st Matic 6), Koné 6 (39’ st Bakola sv); Berardi 5,5, Nzola 6 (24’ st Moro 5,5), Laurienté 7. A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Romagna, Vranckx, Iannoni, Pedro Felipe. All.: Grosso
Arbitro: Arena
Marcatori: 2’ Maldini (L), 35’ Laurienté (S), 45’+2’ Marusic (L)
Ammoniti: Lipani (S), Garcia (S), Laurienté (S), Walukiewicz (S)
© IPA
© IPA