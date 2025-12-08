Norris primo della classe con merito, Verstappen otto più. Leclerc: la grinta non basta

Una gara in un certo senso rappresentativa di un'intera stagione per il monegasco: grinta, talento e determinazione dal semaforo alla bandiera a sacchi, ma se la macchina è quella che è... c'è ben poco da fare, anzi nulla. Nella fase iniziale del GP ha provato ad ingaggiare Norris ma probabilmente - in un paio di episodi - non ha davvero affondato il colpo, visto la posta in palio. Non erra questo il modo di lasciare ormai fuori tempo massimo un segno "indelebile" su una stagione da dimenticare in fretta. È stato comunque lui a tenere un minimo sulle spine il box McLaren per tre quarti di gara: per quanto possa valere.