Francesco Camarda compie 18 anni: storia e record dell'attaccante del futuro che fa sognare Milan e Nazionale

Dowman al comando, tra gli italiani c'è Camarda: ecco i più giovani di sempre a esordire in Champions
Camarda compie 18 anni: dall'esordio record a 15 anni ai gol con il Lecce e l'U21, storia e numeri del futuro del calcio italianodi Lorenzo Iadevaia
Francesco Camarda compie 18 anni: l’enfant prodige del calcio italiano. Il giocatore cresciuto nel Milan e attualmente in prestito al Lecce ha battuto numerosi record di precocità nella sua giovanissima carriera con i club e con le nazionali giovanili. Il ragazzo nato a Milano è entrato nell’academy del Milan nel 2015. Fin da subito l’attaccante ha iniziato a fare gol a raffica convincendo i responsabili della scuola calcio prima e del settore giovanile poi ad aggregarlo a squadre composte da giocatori più grandi per giocare campionati di categorie superiori.
Nell’annata 2021-2022, un mese dopo il 19º scudetto del Milan allenato da Pioli, ha trascinato i rossoneri Under-15 al titolo tricolore con 22 reti in 25 partite di cui una decisiva nella finale vinta 1-0 con la Fiorentina. La stagione successiva a soli 14 anni faceva già parte del Milan U-17, con cui è andato a segno 22 volte in 18 partite. Numeri impressionanti per il classe 2008, che a 15 anni nel 2023-24 è entrato a far parte in pianta stabile della formazione Primavera rossonera realizzando 6 reti in campionato, tripletta al debutto in Coppa Italia di categoria e 3 in Youth League diventando il più giovane calciatore italiano ad aver siglato una doppietta nella massima competizione europea per club a livello giovanile.
Nella stessa annata, il 25 novembre 2023, in Milan-Fiorentina ha coronato il sogno di essere convocato tra i grandi e fare il debutto in Serie A a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni stracciando una serie di record: più giovane esordiente in Serie A e nel Milan superando la leggenda assoluta del club Paolo Maldini. La scorsa stagione ha fatto la spola tra il neonato Milan Futuro con cui ha fatto i primi gol tra i professionisti in Serie C e in coppa di categoria e la prima squadra stabilendo un nuovo primato di precocità anche a livello europeo. Il 22 ottobre 2024 con il Bruges ha fatto l’esordio in Champions League a 16 anni e 226 giorni: più giovane italiano di sempre, ma con l’urlo strozzato in gola per la rete annullata per fuorigioco poco dopo il suo ingresso in campo.
Il primo gol in Serie A di Camarda è arrivato con la maglia del Lecce dopo il trasferimento della scorsa estate in prestito con diritto di riscatto per i salentini e contro-riscatto a favore del Milan. Il grande giorno è arrivato contro il Bologna lo scorso 28 settembre a 17 anni e 202 giorni superando il bulgaro Bojinov nella classifica dei più giovani marcatori del club pugliese.
Camarda ha bruciato le tappe anche nelle nazionali giovanili italiane vincendo a 16 anni l’Europeo U-17 2024 con 4 reti in 5 partite e aggiudicandosi anche il premio di MVP del torneo. Solo un mese dopo ha partecipato anche alla rassegna europea Under 19 facendo una doppietta nella sfida con l’Irlanda del Nord e diventando il più giovane in assoluto ad andare in gol in questa manifestazione. Il ct Baldini lo ha inserito in pianta stabile nell’Under 21. Altro debutto da sogno nell’ottobre 2025 a 17 anni e 7 mesi: la rete su rigore alla Svezia nelle qualificazioni agli Europei di categoria lo ha mandato in cima alla classifica dei più giovani marcatori con gli azzurrini. Per il momento ben 4 gol in altrettante gare.
Camarda rappresenta un patrimonio del calcio italiano da preservare. Da sempre abituato a giocare con i riflettori puntati su di lui e capace di emergere fra compagni di squadra e avversari molto più grandi facendo segnare una serie di record di precocità clamorosi considerando che solo oggi è diventato maggiorenne. Ora è atteso dal recupero dall’infortunio per tornare in campo e trovare continuità tra i grandi, in attesa di scoprire il suo futuro nella prossima stagione.
