Francesco Camarda compie 18 anni: storia e record dell'attaccante del futuro che fa sognare Milan e Nazionale

Nella stessa annata, il 25 novembre 2023, in Milan-Fiorentina ha coronato il sogno di essere convocato tra i grandi e fare il debutto in Serie A a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni stracciando una serie di record: più giovane esordiente in Serie A e nel Milan superando la leggenda assoluta del club Paolo Maldini. La scorsa stagione ha fatto la spola tra il neonato Milan Futuro con cui ha fatto i primi gol tra i professionisti in Serie C e in coppa di categoria e la prima squadra stabilendo un nuovo primato di precocità anche a livello europeo. Il 22 ottobre 2024 con il Bruges ha fatto l’esordio in Champions League a 16 anni e 226 giorni: più giovane italiano di sempre, ma con l’urlo strozzato in gola per la rete annullata per fuorigioco poco dopo il suo ingresso in campo.