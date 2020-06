F1, la Mercedes è già in pista: test per Bottas a Silverstone

La Mercedes gioca d'anticipo e si porta avanti sulla concorrenza in vista della partenza del campionato di Formula 1. Il team anglo-tedesco è stato infatti il primo a tornare in pista dopo oltre tre mesi di stop forzato a causa della pandemia: Valtteri Bottas ha girato a Silverstone con la W09 del 2018 (che per ragioni di sponsor "indossava" la livrea 2020), in un test pensato più per ritrovare la confidenza col volante che per ragioni di sviluppo, Per il pilota finlandese e per i meccanici è stata anche l'occasione di testare le nuove norme anti-Covid sul distanziamento e sulle protezioni da indossare, come testimoniato dalle fotografie pubblicate da Mercedes sui social. Tali norme dovranno essere attuate a partire dal 3 luglio, quando partirà il mondiale con le prove libere sul circuito di Spielberg. Mercoledì toccherà al campione del mondo Lewis Hamilton cimentarsi sul tracciato di casa.