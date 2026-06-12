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Formula 1: chi è Leonardo Fornaroli, il 21enne italiano che ha girato a Barcellona al posto di Norris

Ritratto di Leonardo Fornaroli, il pilota piacentino al debutto nel weekend di Barcellona con la McLaren dopo i trionfi in F3 e F2

12 Giu 2026 - 15:11
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Leonardo Fornaroli © Getty Images

Leonardo Fornaroli © Getty Images

Il venerdì del Gran Premio di Barcellona regala un'altra emozione agli appassionati italiani di motori, portando in pista un pilota che tra gli addetti ai lavori risuona già da tempo come uno dei nomi più promettenti del motorsport. Leonardo Fornaroli ha fatto il suo debutto ufficiale in Formula 1, salendo a bordo della McLaren per la prima sessione di prove libere.

Chi è Leonardo Fornaroli?

 Nato a Piacenza nel 2004, Fornaroli è immerso nel mondo dei motori fin da piccolo grazie al padre, impegnato per anni nel campionato GT3. All'età di dieci anni indossa per la prima volta tuta e casco sui kart, iniziando una trafila che lo vedrà mettersi in mostra nei campionati nazionali prima di compiere il grande salto sulle monoposto nel 2020, mettendosi in luce nella Formula 4 italiana

La doppietta in F3 e F2

 Tra il 2024 e il 2025, il pilota piacentino realizza una clamorosa doppietta vincendo in rapida successione prima il campionato di Formula 3 e poi quello di Formula 2. Si tratta di un'impresa back-to-back riuscita a pochissimi, tra cui Charles Leclerc, George Russell e Oscar Piastri. Il titolo F3, tra l'altro, arrivato a Monza grazie a un sorpasso all'ultima curva dell'ultimo giro dell'italiano Gabriele Minì. L'anno successivo, con il team Invicta in F2, la consacrazione è arrivata grazie a una striscia tre vittorie estive consecutive a Silverstone, Spa-Francorchamps e Budapest.

Il mercato piloti non gli ha garantito subito un sedile da titolare nella Formula 1 del 2026 ma la McLaren ha fiutato il talento blindandolo nel ruolo di terza guida e prima riserva ufficiale di Lando Norris e Oscar Piastri. A Woking, Leonardo ha impressionato i tecnici per la sua etica del lavoro, alternando infinite ore al simulatore a test privati in pista con la vettura del 2023, preparandosi meticolosamente per l'esordio ufficiale in Spagna.

Fuori dall'abitacolo, Fornaroli è un ragazzo semplice e legato alle sue origini. Ama tenersi in forma correndo, tanto da aver preso parte alla mezza maratona nella sua Piacenza. Nella vita di tutti i giorni ama il pop di band come Coldplay ed Empire Of The Sun anche se prima di calarsi nell'abitacolo ha bisogno di una scarica di adrenalina pura, che trova nelle note rock degli AC/DC. In pista, invece, la sua guida si ispira a un mito assoluto dello sport italiano come Valentino Rossi, leggenda che Fornaroli ha voluto omaggiare colorando il suo casco con l'inconfondibile giallo fluo del "Dottore". Dopo aver assaggiato persino le vetture elettriche nei Rookie Test di Formula E a Berlino, per Leonardo è arrivato il momento di dimostrare di avere le carte in regola per stare tra i grandi della Formula 1.

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