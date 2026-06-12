Formula 1: chi è Leonardo Fornaroli, il 21enne italiano che ha girato a Barcellona al posto di Norris

Fuori dall'abitacolo, Fornaroli è un ragazzo semplice e legato alle sue origini. Ama tenersi in forma correndo, tanto da aver preso parte alla mezza maratona nella sua Piacenza. Nella vita di tutti i giorni ama il pop di band come Coldplay ed Empire Of The Sun anche se prima di calarsi nell'abitacolo ha bisogno di una scarica di adrenalina pura, che trova nelle note rock degli AC/DC. In pista, invece, la sua guida si ispira a un mito assoluto dello sport italiano come Valentino Rossi, leggenda che Fornaroli ha voluto omaggiare colorando il suo casco con l'inconfondibile giallo fluo del "Dottore". Dopo aver assaggiato persino le vetture elettriche nei Rookie Test di Formula E a Berlino, per Leonardo è arrivato il momento di dimostrare di avere le carte in regola per stare tra i grandi della Formula 1.