F1, Gp Spagna: Russell guida le FP1, ottimo debutto per Fornaroli

Dopo la cinquina vincente di Kimi Antonelli e il suo ulteriore allungo nel Mondiale, la F1 riparte da Barcellona e le prime libere sono prive del leader del Mondiale e di Lewis Hamilton, che si accomodano "in panchina" insieme a Norris e altri piloti. La sessione viene infatti dedicata allo sviluppo dei rookie e ci sono sette novità nel roster: Beganovic (Ferrari), Vesti (Mercedes), Iwasa (Red Bull), Aron (Audi), Browning (Williams), Herta (Cadillac) e soprattutto Leonardo Fornaroli, campione in carica della F2 e terzo pilota McLaren. L'italiano si dedica inizialmente a un lavoro di raccolta dati sull'aerodinamica e sulla power unit Mercedes, che potrà ricevere un aggiornamento stagionale dopo la delibera della FIA, poi passa al giro veloce e chiude in un'ottima quinta posizione.