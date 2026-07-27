Roma, il primo colpo è Castro: trattativa chiusa col Bologna. Dovbyk in prestito ai rossoblù

È Santiago Castro il primo colpo del mercato estivo della Roma e il primo regalo in attacco per Gasperini. Dopo i contatti proseguiti nella notte, il club giallorosso ha infatti chiuso la trattativa con il Bologna per l'argentino classe 2004 per 35 milioni di euro bonus inclusi. Il Bologna manterrà il 10% sulla futura rivendita. Determinante nella chiusura dell'operazione anche la volontà del giocatore, che andrà a guadagnare circa due milioni di euro a stagione. Alla fine, per il ruolo di vice Malen, Castro l'ha spuntata su Nicolò Tresoldi, per cui il Bruges chiedeva almeno 35 milioni di euro. Gasp potrà contare sulla sua esperienza in Serie A e in Europa: in due anni con la maglia rossoblù in tutte le competizioni, compresa Champions e Europa League, l'argentino ha collezionato 105 presenze con 22 gol e 13 assist.



Percorso al contrario per Dovbyk, fuori dal progetto di Gasperini e pronto all'addio dopo due anni (era arrivato dal Girona nell'agosto 2024): in chiusura il suo trasferimento al Bologna in prestito con opzione. L'ucraino, finito nel mirino anche del Genoa di De Rossi e della Fiorentina in caso di partenza di Kean, è pronto a ripartire alla corte di Domenico Tedesco dopo una stagione compromessa dagli infortuni (uno stiramento alla coscia lo ha tenuto fuori tra novembre e dicembre e tra gennaio e maggio).