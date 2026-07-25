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F1, Gp Ungheria: Norris si prende le terze prove libere davanti a Hamilton e Antonelli

Il britannico della McLaren precede Lewis e Antonelli, quarto Leclerc

25 Lug 2026 - 13:42
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Ritrova linfa la McLaren nella terza sessione di prove libere nel weekend di Formula 1 in Ungheria, Lando Norris fa segnare il miglior tempo in 1’17’’939 grazie ad un secondo settore di altissimo livello. Si difende la Ferrari, con Lewis Hamilton secondo a +0.117 e con Leclerc quarto a +0.352. In mezzo alla rossa c’è Andrea Kimi Antonelli, terzo tempo per lui nella simulazione qualifica, staccato di +0.129 dal leader.

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Sorpresa nella terza sessione di Libere di Formula 1 in Ungheria, Lando Norris è magistrale nel secondo settore e fa segnare il miglior tempo in 1’17’’939. Dopo la prima parte di sessione condizionata dalla bandiera rossa causata dalla Cadillac ferma di Sergio Perez, i top team iniziano nell’ultima mezz’ora con la simulazione qualifica in vista del Q1 al via alle ore 16.00. La Ferrari sembra faticare molto di più inizialmente, con Leclerc e Hamilton alle prese con tante correzioni. Chi invece sorprende è proprio la McLaren, prima con Piastri e poi con il super tempo di Lando Norris, unico fino ad ora ad andare sotto al muro dell’1’18’’. Antonelli come spesso succede è alle prese con i track Limits, ma riesce comunque a completare un giro buono staccato di soli 0.129 da Norris. La Rossa di Maranello si riprende nel finale grazie al primo e terzo settore, Hamilton chiude secondo a +0.117 dal connazionale della McLaren. Un po’ più attardate invece le due Red Bull e Russell, molto agitato nei team radio. Da segnalare anche il super lavoro dei meccanici della Racing Bulls, con Lindblad che resta fermo per quasi tutta la sessione ma nel finale riesce comunque a far segnare un giro lanciato. Altri passi avanti per Alonso, che punta a passare almeno in Q2 per la prima volta in questa stagione.

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