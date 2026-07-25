Formula1, Norris si gode la pole: "Dura stare davanti alle Ferrari"

L'esposizione di una bandiera gialla nel finale del Q3 per un testa coda di Verstappen non ha impedito a Norris, che pure ha alzato un po' il piede, di strappare la pole ad Hamilton, mentre ha probabilmente frenato Antonelli. La Fia ha informato che sta investigando un presunto 'impeding' tra il britannico della Ferrari e Piastri. La classifica della Q3 vede poi la settima posizione di George Russell, la cui Mercedes si è poi fermata in pista, e l'ottava di Isack Hadjar con la Red Bull, Quinta fila per Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg



"Sono felicissimo. Sono davvero contento di essere tornato in vetta. Sono state delle qualifiche difficili, questi due ragazzi (della Ferrari, ndr) sono stati molto veloci, è stata una lotta serrata per tutto il weekend". Così Lando Norris, pilota della McLaren, dopo la pole position nel Gran premio di Ungheria, davanti alle Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. "Abbiamo portato qualche aggiornamento, è difficile dire quanto incidano, ma oggi hanno aiutato - ha aggiunto - Ho avuto fiducia per tutta la giornata. Abbiamo fatto un buon lavoro, la macchina si è comportata bene. Sono molto contento per il team. Un altro grande lavoro ci aspetta domani".