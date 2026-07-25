Formula1

Formula1, Norris si gode la pole: "Dura stare davanti alle Ferrari"

 Nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria il pilota inglese batte un colpo: "Contento per il team. Ci aspetta un grande lavoro per la gara"

25 Lug 2026 - 17:27
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Norris: "Dura stare davanti alle Ferrari"

L'esposizione di una bandiera gialla nel finale del Q3 per un testa coda di Verstappen non ha impedito a Norris, che pure ha alzato un po' il piede, di strappare la pole ad Hamilton, mentre ha probabilmente frenato Antonelli. La Fia ha informato che sta investigando un presunto 'impeding' tra il britannico della Ferrari e Piastri. La classifica della Q3 vede poi la settima posizione di George Russell, la cui Mercedes si è poi fermata in pista, e l'ottava di Isack Hadjar con la Red Bull, Quinta fila per Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg

 "Sono felicissimo. Sono davvero contento di essere tornato in vetta. Sono state delle qualifiche difficili, questi due ragazzi (della Ferrari, ndr) sono stati molto veloci, è stata una lotta serrata per tutto il weekend". Così Lando Norris, pilota della McLaren, dopo la pole position nel Gran premio di Ungheria, davanti alle Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. "Abbiamo portato qualche aggiornamento, è difficile dire quanto incidano, ma oggi hanno aiutato - ha aggiunto - Ho avuto fiducia per tutta la giornata. Abbiamo fatto un buon lavoro, la macchina si è comportata bene. Sono molto contento per il team. Un altro grande lavoro ci aspetta domani".

Delusione Hamilton

 "Complimenti a Lando per l'ottimo giro. Mi sentivo a mio agio durante le qualifiche e per qualche motivo siamo usciti per primi, cosa che non credo sia stata la scelta giusta, e il grip non era sufficiente né per me né per Charles". Così Lewis Hamilton, pilota della Ferrari, visibilmente deluso per una pole nel Gran premio di Ungheria sfumata per appena 12 millesimi di ritardo su Lando Norris. "Credo che domani sarà una giornata difficile. Eravamo i più veloci durante le qualifiche, quindi la situazione ci è sfuggita di mano", ha aggiunto.

Leclerc: "Fatto il massimo"

 "Oggi c'è stato un cambio di vento piuttosto brusco e non credo di aver fatto un ottimo lavoro, non mi sentivo al meglio". Così Charles Leclerc, pilota della Ferrari, dopo aver ottenuto il terzo tempo nelle qualifiche per il Gran premio di Ungheria, dietro Lewis Hamilton e il poleman Lando Norris. "Eravamo in svantaggio, ma il ritmo non era mai al livello di Lewis - ha aggiunto - quindi si trattava di fare il massimo e credo di esserci riuscito".

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