F1, Hamilton fa autocritica: "Le penalizzazioni sono colpa mia, avremmo dovuto vincere"

Sulla stessa linea d'onda è sintonizzato Charles Leclerc, quarto al traguardo: "È molto difficile trovare la costanza con questa vettura. La cosa davvero strana è che nelle ultime tre gare è avvenuto l'esatto contrario di ciò che ci aspettavamo". E ancora: "Nelle due gare in cui non ci aspettavamo di fare bene, è andato tutto come previsto: siamo arrivati primi e secondi; nella gara in cui ci aspettavamo comunque un buon risultato, siamo arrivati quarti e quinti, ma questo riassume un po' il comportamento generale di queste vetture. Penso che sia difficile da capire per tutti, e dobbiamo essere migliori degli altri", ha aggiunto.