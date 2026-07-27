Milan, sono ore calde per Leao in Turchia: il piano del Fenerbahce. E Karetsas si allontana

La cessione di Leao, comunque, è più che mai necessaria per finanziare le prossime mosse sul mercato del Diavolo. Con la cifra incassata, infatti, il Milan potrebbe far partire l'assalto a Karetsas, sui cui c'è anche il forte interesse del Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i tedeschi hanno in programma un summit con il Genk per provare a bruciare la concorrenza del Diavolo e chiudere definitivamente l'affare. Occhio anche al profilo di Savinho: il brasiliano è in uscita dal Manchester City e per portarlo a Milano servono tra i 50 e i 55 milioni di euro. Sulle tracce del classe 2004 c'è anche il Tottenham e il giocatore preferirebbe continuare a giocare in Premier League, ragione per cui servirà un importante sforzo economico da parte dei rossoneri.