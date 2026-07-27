MANOVRE ROSSONERE

Milan, sono ore calde per Leao in Turchia: il piano del Fenerbahce. E Karetsas si allontana

La cessione del portoghese è più che mai necessaria per finanziare le prossime mosse del mercato

27 Lug 2026 - 12:01
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Mercoledì Rafa Leao raggiungerà il Milan in Australia, ma il futuro del portoghese sembra ormai lontano dai rossoneri. Dopo qualche giorno in Brasile, il numero 10 del Diavolo si unirà ai compagni di squadra nel ritiro di Perth in attesa di conoscere definitivamente per quale squadra giocherà tra qualche mese. Al momento, la Turchia è l'opzione più probabile, con Fenerbahçe e Galatasaray pronti dare vita a un vero e proprio derby di mercato. 

La distanza tra domanda e offerta

 Il Fenerbahce avrebbe già inviato a Milano i propri emissari per incontrare la dirigenza rossonera in questa settimana. I turchi dovrebbero mettere sul piatto un prestito oneroso con opzione per un totale di 40 milioni di euro, ma il Milan chiede di più. Il Diavolo, infatti, vuole sì vendere Leao ma a titolo definitivo e per almeno 50 milioni. Anche il Galatasaray ha mosso i primi passi per provare ad arrivare al portoghese, ma il club di Osimhen, oltre a un super ingaggio, non sembra in grado si soddisfare le richieste dei rossoneri.

Chi dopo Rafa?

 La cessione di Leao, comunque, è più che mai necessaria per finanziare le prossime mosse sul mercato del Diavolo. Con la cifra incassata, infatti, il Milan potrebbe far partire l'assalto a Karetsas, sui cui c'è anche il forte interesse del Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i tedeschi hanno in programma un summit con il Genk per provare a bruciare la concorrenza del Diavolo e chiudere definitivamente l'affare. Occhio anche al profilo di Savinho: il brasiliano è in uscita dal Manchester City e per portarlo a Milano servono tra i 50 e i 55 milioni di euro. Sulle tracce del classe 2004 c'è anche il Tottenham e il giocatore preferirebbe continuare a giocare in Premier League, ragione per cui servirà un importante sforzo economico da parte dei rossoneri. 

Leao con la maglia del... Santos! E arriva il regalo di Neymar

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