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F1, Gp Ungheria: Norris si prende la pole, poi Hamilton e Leclerc

Sarà il Campione del Mondo in carica a scattare davanti a tutti domani in gara all’Hungaroring

25 Lug 2026 - 17:13
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È un super Lando Norris quello che conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1. Il pilota della McLaren timbra un eccellente 1:17.207 e domani in gara scatterà così dalla prima casella in griglia di partenza. Alle sue spalle chiude un fantastico Hamilton (+0.012), seguito poi dall’altra Ferrari di Leclerc (+0.230). Antonelli firma invece il quarto tempo, mentre Piastri chiude la Top5, davanti a Verstappen e Russell: entrambi provocano una bandiera gialla nel finale.

LE QUALIFICHE
La prima sorpresa nelle qualifiche del sabato all’Hungaroring si registra già in Q1, visto che Alonso riesce a superare il taglio per la prima volta quest’anno con la sua Aston Martin, fortemente rivoluzionata dopo le orrende prestazioni mostrate fin qui in campionato: eliminati sono invece Bearman (Haas), Sainz (Williams), Albon (Williams), Stroll (Aston Martin), Bottas e Perez (Cadillac). La qualifica dello spagnolo (16°) si interrompe però nel Q2, dove si fermano anche Lawson (Racing Bulls), Gasly e Colapinto (Alpine), Bortoleto (Audi) e Ocon (Haas). Un capolavoro lo fa invece Lindblad, che riesce a trascinare almeno una Racing Bulls in Q3: dopo aver compiuto solo tre giri nelle prove libere 3 all’ora di pranzo, l’inglese sfodera una gran sessione pomeridiana, entrando in Top 10. Inizia, dunque, il momento più caldo della giornata, quello che definisce le prime cinque file in griglia di partenza in vista della gara di domenica: a prendersi la pole position all’ultimo respiro è un favoloso Lando Norris, col crono di 1:17.207. Il pilota della McLaren si mette alle spalle un ottimo Hamilton (+0.012), mentre Leclerc è terzo (+0.230) a bordo dell’altra Ferrari. A completare la Top 5 sono poi il leader del Mondiale Antonelli su Mercedes e Piastri su McLaren, con Verstappen (Red Bull), Russell (Mercedes), Hadjar (Red Bull), Lindblad (Racing Bulls) e Hulkenberg (Audi) che si posizionano rispettivamente dal sesto al decimo posto.

Resta però da monitorare il quadro finale, visto che la FIA ha deciso di notare Antonelli per come si è comportato in regime di bandiera gialla e di investigare un potenziale impeding di Hamilton su Piastri: possibile retrocessione di tre posizioni in griglia per il britannico. 

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