FORMULA 1

F1, Norris vince il GP d’Ungheria davanti a Verstappen e Antonelli

Ferrari giù dal podio con Leclerc (quarto) e Hamilton (quinto), Russell solo settimo

26 Lug 2026 - 16:58
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Lando Norris vince l’edizione 2026 del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1. Dominio totale da parte del Campione del Mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per un super Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per Ferrari, Leclerc è quarto davanti a Hamilton (quinto a causa di una penalità).

LA GARA

Torna a ruggire il Campione del Mondo, Lando Norris domina il GP d’Ungheria in Formula 1. Allo start della gara Leclerc viene risucchiato da Verstappen e dal suo compagno di squadra Lewis Hamilton, mentre Piastri riesce a strappare la posizione a Norris in curva 2. L’anti-stallo ferma clamorosamente Russell, che viene inghiottito di fatto da tutta la griglia. Piastri e Norris iniziano a scappare via, con Hamilton che non riesce a passare Verstappen. L’inglese della Ferrari approfitta dell’undercut, ma al rientro dai box Verstappen si inventa un sorpasso clamoroso per ristabilire le gerarchie e rientrare virtualmente sul podio. Antonelli prova a sfruttare una strategia diversa, mentre con il passare dei giri Leclerc sembra perdere tempo alle spalle di Hamilton. Piastri e il britannico della Ferrari rientrano ai box prima degli altri, ma nel provare a doppiare Sainz va a contatto con lo spagnolo della Williams e perde clamorosamente la posizione su Norris. Il Campione del Mondo scappa, con Antonelli che resiste in seconda posizione ma poi decide di fermarsi. Dopo il pit-stop del leader del Mondiale arriva un altro colpo di scena: Piastri è costretto a ritirarsi, e le Ferrari rientrano ai box durante la Virtual Safety Car seguente. Alla ripresa Norris comanda su Verstappen e Antonelli, con Hamilton attaccato al bolognese della Mercedes. Nella piena lotta per il terzo gradino del podio viene assegnata un’altra penalità da cinque secondi a Lewis (velocità troppo elevata in pit-lane), con il britannico che quindi al traguardo perde poi anche la posizione sul suo compagno Leclerc. Dopo la partenza horror Russell chiude in settima posizione, alle spalle di Hadjar su RedBull (sesto).

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