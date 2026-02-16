CHAMPIONS LEAGUE

Juve, McKennie: "L'Inter? E' difficile quando succedono certe cose, pensiamo al Galatasaray"

Lo statunitense alla vigilia del playoff contro i turchi: "Centravanti? Farei anche il portiere..."

16 Feb 2026 - 19:28
Non solo Luciano Spalletti. Anche Weston McKennie non ha potuto fare a meno di riparlare di Inter-Juventus alla vigilia del playoff di Champions contro il Galatasaray: "E' un po' difficile quando succedono cose come contro l'Inter, ma siamo concentrati sulla prossima partita: pensiamo al Galatasaray, vogliamo vincere ed è una gara molto importante".

Lo statunitense potrebbe giocare centravanti: "Sono a disposizione del mister per giocare in tutti i ruoli, farei anche il portiere per aiutare la squadra - aggiunge in conferenza stampa da Istanbul - e penso soltanto al campo: al futuro ci penseremo più avanti, alle cose extra si dedica il mio agente".

champions league
galatasaray
juventus
weston mckennie

