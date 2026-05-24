Antonelli-Russell, è finita la pace: Wolff interviene e detta le regole usando...Verstappen: "Ecco come è andato l'incontro"

Al quinto Gran Premio stagionale è ufficialmente finita la pace tra Kimi Antonelli e George Russell. I due hanno duellato nella Sprint e sono volate scintille, in pista e non. L'emiliano ha accusato il compagno di squadra "Mi ha spinto fuori, non è stato corretto. Andava penalizzato" che ha risposto utilizzando anche dell'ironia: "Ho fatto tutto giusto, era ottimista a volermi superare in quel punto". Antonelli, decisamente arrabbiato si è lamentato anche in pista nei dialoghi radio "Se siamo autorizzati a lottare così, buono a sapersi": un'uscita che ha chiamato in causa anche Toto Wolff che già durante la gara aveva richiamato in mondovisione lo stesso Kimi: "Pensa a guidare, parliamo dopo".