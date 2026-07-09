Leclerc e la Ferrari inaugurano il Madring di Madrid

Primi giri per la Ferrari questa mattina al Madring, il circuito realizzato all'interno di IFEMA Madrid, il quartiere fieristico realizzato alle periferia nordest della capitale spagnola. Ad inaugurare il tracciato che nel fine settimana centrale di settembre ospiterà il Gran Premio di Spagna è stato Charles Leclerc. Il recente vincitore del Gran Premio d'Inghilterra è di fatto il "padrino" dell'impianto che è l'unica vera novità del calendario iridato, prendendo di fatto il posto di Imola. Il test ferrarista si svolge in modalità filming day. Il Gran Premio di Spagna (quello di un mese fa al Montmelò era stato il Gran Premio di Barcelona-Catalunya) sarà il quattordicesimo appuntamento del calendario attuale e seguirà di una sola settimana il Gran Premio d'Italia a Monza. La Spagna con due e gli USA con tre sono gli unici due Paesi ad ospitare più di una tappa del Mondiale 2026.