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Tutto l'amore di Corinna Schumacher: "Michael è diverso, ma è qui. E questo ci dà forza"

Corinna Schumacher rompe il silenzio sulle condizioni di Michael: "È diverso ma è qui. L'incidente? Ha avuto tutta la sfortuna possibile"

10 Lug 2026 - 12:44
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La famiglia di Michael Schumacher continua a proteggere la privacy del sette volte campione del mondo di Formula 1, ma le recenti dichiarazioni della moglie Corinna nell'ambito di un documentario su Schumi svelano parte della realtà che la famiglia affronta da oltre un decennio. Da quel 29 dicembre 2013 e l'incidente sugli sci del pilota ex Ferrari e Mercedes, la vita in casa Schumacher è completamente cambiata. "È stata soltanto sfortuna. Tutta la sfortuna che una persona possa avere nella vita" le parole della donna.

"Michael mi manca ogni giorno. Ma non manca solo a me: manca ai nostri figli, alla nostra famiglia, a suo padre. A tutti. Eppure Michael è qui. È diverso, ma è qui. E questo ci dà forza" ha confessato Corinna. 

Nel lungometraggio emerge anche il ricordo del Michael privato, un uomo solare e distante dall'immagine del pilota freddo e calcolatore delle piste. "Alle feste era sempre il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via. Ridevamo tantissimo. Non era intonato, ma cantava sempre My Way perché conosceva tutte le parole" Corinna Schumacher.

Come sta Michael Schumacher?

 Attorno allo stato di salute di Schumi vige un silenzio quasi assoluto, interrotto soltanto da speculazioni giornalistiche mai confermate, come le ipotesi su una possibile sindrome locked-in o le voci sulla sua presenza alle nozze della figlia. Di certo si sa che l'ex pilota respira autonomamente e viene sottoposto a costanti cure fisioterapiche per preservare il tono muscolare, pur non potendo parlare o muoversi.

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