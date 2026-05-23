GP CANADA SPRINT

Scintille tra Russell e Antonelli nella Sprint: la spunta George. Gara anonima per la Ferrari

Il pilota italiano accusa il compagno di squadra di averlo chiuso in occasione del suo attacco

di Stefano Gatti
23 Mag 2026 - 19:09
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© Getty Images

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Si accende nella Sprint di Montreal la rivalità tra George Russell e Kimi Antonelli: il pilota inglese la spunta dalla pole position su Lando Norris e sul leader italiano del Mondiale. Due attacchi a breve distanza al compagno di squadra al sesto dei ventitré giri di gara mettono in difficoltà Kimi che si innervosisce accusando Russell di averlo ostacolato e viene subito invitato via radio da Toto Wolff a concentrarsi sulla guida. Kimi incassa il sorpasso di Lando Norris e viene brevemente ingaggiato anche da Lewis Hamilton, poi si ricompone, tenta il sorpasso sul campione del mondo in carica ma va lungo (nello stesso punto dell'attacco a Russell) e chiude sul terzo gradino del podio. Quarto posto finale per Oscar Piastri con l'altra McLaren. Sprint sottotono per la Ferrari: quinta e sesta piazza per Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che subisce due sorpassi al penultimo giro. Settimo posto finale per un anonimo Max Verstappen, alle sue spalle il rookie Arvin Lindblad (Racing Bulls) che si aggiudica l'ultimo punto iridato in palio. Top ten in quest'ordine per Franco Colapinto (Alpine) e per Carlos Sainz con la Williams.

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