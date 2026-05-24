Russell: "Pole venuta... dal nulla. Con Kimi ci rispettiamo". Antonelli: "Ho lasciato qualcosa sul tavolo"

"È stata una sfida. Abbiamo fatto qualche cambiamento sulla macchina, soprattutto pensando alla possibile pioggia per domenica e... andava tutto male. Alla fine però ce l'abbiamo fatta e abbiamo tirato fuori un gran giro praticamente dal nulla. È stata una situazione molto sfidante ma abbiamo rimesso le cose a posto proprio alla fine. Per quanto riguarda me e Kimi, beh certo dopo la Sprint ci siamo parlati: siamo professionisti, sappiamo il fatto nostro e ci rispettiamo. Siamo entrambi molto ambiziosi ma sappiamo che dobbiamo prima di tutto collaborare nell'interesse della squadra, perché gli altri stanno arrivando".