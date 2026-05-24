Russell: "Pole venuta... dal nulla. Con Kimi ci rispettiamo". Antonelli: "Ho lasciato qualcosa sul tavolo"

GEORGE RUSSELL
"È stata una sfida. Abbiamo fatto qualche cambiamento sulla macchina, soprattutto pensando alla possibile pioggia per domenica e... andava tutto male. Alla fine però ce l'abbiamo fatta e abbiamo tirato fuori un gran giro praticamente dal nulla. È stata una situazione molto sfidante ma abbiamo rimesso le cose a posto proprio alla fine. Per quanto riguarda me e Kimi, beh certo dopo la Sprint ci siamo parlati: siamo professionisti, sappiamo il fatto nostro e ci rispettiamo. Siamo entrambi molto ambiziosi ma sappiamo che dobbiamo prima di tutto collaborare nell'interesse della squadra, perché gli altri stanno arrivando".
ANDREA KIMI ANTONELLI
"Questo weekend è molto difficile dal punto di vista degli pneumatici. Non è semplice portarli nella giusta finestra d'utilizzo. Per quanto mi riguarda però sono contento, anche se so di aver lasciato qualcosa sul tavolo. Ho commesso un errore in frenata e ho perso slancio. In ogni caso complimenti a George per la pole position. Lui ha seguito un programma diverso che ha funzionato. Naturalmente abbiamo fatto un meeting a fine gara e ci siamo chiariti: non succederà più. Le condizioni meteo nel GP saranno una variabile importante: dovremo essere pronti a tutto".
LANDO NORRIS
"Direi che abbiamo fatto un buon lavoro. Chiaramente è stato difficile mettere insieme il giro ideale: ci manca il grip. Le Mercedes sono leggermente più veloci ma ci siamo avvicinati. Stiamo a vedere domani cosa farà il meteo. Per il momento sono contento".
CHARLES LECLERC
"Weekend fin qui orribile, speriamo finisca meglio di come è iniziato. Il mio feeling è pessimo, il problema è stato la temperatura delle gomme. Oggi meglio rispetto a venerdì ma non ci siamo. Anche in qualifica non sono riuscito ad iniziare bene e a prendere confidenza, ed era molto importante farlo. È andata un po' meglio nel Q3, ma alla fine ho messo insieme un giro a malapena accettabile. L'ottavo tempo non è da noi. La gara è un punto interrogativo, la pioggia potrebbe addirittura peggiorare le cose per noi ma dall'altro lato è pur sempre un'opportunità da sfruttare".
LEWIS HAMILTON
"Il Q1 è andato così così con le gomme usate. Contavo di fare meglio nel finale ma in realtà non ci sono riuscito. Per il Gran Premio sono ottimista, anche se non so bene cosa aspettarmi. Dobbiamo prepararci ad ogni eventualità, compresa la pioggia: potrebbe anche aprire il pronostico per le prime posizioni".