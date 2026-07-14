Golf, The Open: Francesco Molinari e Laporta in gara nel major

14 Lug 2026 - 17:31
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Il 154° The Open - in programma dal 16 al 19 luglio in Inghilterra, al Royal Birkdale Golf Club di Southport, con Francesco Molinari e Francesco Laporta in campo - cala il sipario sui Major del 2026. Dopo le affermazioni di Rory McIlroy nel Masters, di Aaron Rai nel PGA Championship e di Wyndham Clark nello US Open, sono tanti i pretendenti alla Claret Jug, che nel 2018 fu alzata al cielo da Francesco Molinari. Tra i protagonisti più attesi dei 156 partecipanti, Scottie Scheffler ruba la scena come defending champion e numero 1 al mondo. Per il 30enne di Ridgewood (New Jersey), quest'anno una vittoria (The American Express) e otto volte in top 4 (2° al Masters, 4° nello US Open). In totale 20 titoli sul PGA Tour, con 4 major e l'oro olimpico a Parigi nel 2024. In un field stellare, Rory McIlroy, numero 2 al mondo, dopo aver indossato la mitica Green Jacket ad Augusta nel primo major del 2026 punta al successo anche nel quarto ed ultimo major stagionale. Il nordirlandese, che ha conquistato il The Open nel 2014 (sei le vittorie nei Major), scenderà in campo insieme a Xander Schauffele, vincitore della Claret Jug al Royal Troon due anni fa e con Matt Fitzpatrick, a segno nello US Open 2022. 

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