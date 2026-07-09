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formula 1

Ferrari a Madrid: Leclerc e Hamilton girano in anteprima

A Madrid la Ferrari SF-26 di Leclerc e Hamilton debutta in anteprima sul nuovo circuito del GP di Spagna tra i cantieri ancora aperti

09 Lug 2026 - 16:27
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Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno portato per la prima volta in pista la Ferrari SF-26 sul nuovo circuito semi-permanente di Madrid durante un filming day promozionale in vista del debutto ufficiale del Gran Premio di Spagna il prossimo 13 settembre.

La scuderia di Maranello ha sfruttato i 200 chilometri massimi concessi dal regolamento della Fia, effettuati con pneumatici Pirelli da esibizione, per raccogliere i primi riscontri reali su frenate, visibilità e variazioni di pendenza, utili a verificare la corrispondenza con i dati del simulatore. I video dell'evento, immediatamente diffusi e condivisi sui social network, hanno mostrato la vettura del Cavallino sfrecciare su un asfalto già completato ma circondato da infrastrutture urbane e cantieri ancora aperti con ruspe in azione, evidenziando la natura cittadina del tracciato realizzato nei pressi dell'area IFEMA.

Nonostante i lavori per le strutture di contorno siano tuttora in corso, il circuito - che include una caratteristica curva sopraelevata precedentemente illustrata da Carlos Sainz al volante di un'auto stradale - si è rivelato già perfettamente agibile, consentendo alla Ferrari di ottenere un importante primato cronologico e simbolico rispetto a tutti i rivali della Formula 1.

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