Ferrari a Madrid: Leclerc e Hamilton girano in anteprima

La scuderia di Maranello ha sfruttato i 200 chilometri massimi concessi dal regolamento della Fia, effettuati con pneumatici Pirelli da esibizione, per raccogliere i primi riscontri reali su frenate, visibilità e variazioni di pendenza, utili a verificare la corrispondenza con i dati del simulatore. I video dell'evento, immediatamente diffusi e condivisi sui social network, hanno mostrato la vettura del Cavallino sfrecciare su un asfalto già completato ma circondato da infrastrutture urbane e cantieri ancora aperti con ruspe in azione, evidenziando la natura cittadina del tracciato realizzato nei pressi dell'area IFEMA.