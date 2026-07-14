Cerimonia di chiusura: Laura Pausini star del gran finale con Robbie Williams

Gran finale dei Mondiali di calcio con una special guest tricolore: Laura Pausini. L'artista italiana sarà infatti protagonista della cerimonia di chiusura del torneo iridato, domenica al New York New Jersey Stadium: 90' minuti prima del fischio d'inizio della partita che assegnerà il titolo, Pausini si esibirà con Nicole Scherzinger, Robbie Williams nello show in cui è atteso anche Tom Cruise. I tre artisti porteranno sul palco "Desire", l'inno ufficiale della competizione. "Dopo averla eseguita insieme per la prima volta a New York lo scorso anno - ha scritto sui social la star italiana - torneremo su quel palco per un altro momento indimenticabile che celebra il potere della musica, del calcio e delle emozioni che uniscono le persone. Sono orgogliosa che una voce italiana faccia parte di questa celebrazione globale. Non vedo l'ora di condividere questo momento speciale con gli appassionati di calcio di tutto il mondo". Prodotta in collaborazione creativa con Balich Wonder Studio, la cerimonia di chiusura celebrerà la passione, l'emozione e lo spirito globale che hanno definito la 23/a Coppa del Mondo FIFA, allargata a 48 squadre.