Tour de France, decima tappa: Pogacar fa il vuoto a Le Lioran, è tris per la maglia gialla

Due anni fa Jonas Vingegaard aveva beffato Tadej Pogacar a Le Lioran, ma questa volta lo sloveno non fa prigionieri: è trionfo dopo il giorno di riposo, consolidando la maglia gialla. La 10a tappa del Tour de France è mossa e ricca di salite, con 3.800 metri di dislivello nei 166.6km con partenza da Aurillac. I corridori affrontano Côte de Pailherols (3 km al 7.2%), Col de la Griffoul (5.9 km al 6.7%), Col de Prat de Bouc (3.1 km al 6.5%), Côte de Murat (5.2 km al 5.3%), Puy Mary–Pas de Peyrol (7.8 km al 6%) e il Col de Pertus (4.4 km all’8.5%) prima dell'ascesa conclusiva verso il Col de Font de Cère (3.1 km al 5.8%), con lo scollinamento ai -2.7km e uno strappo conclusivo al 7.4% nei 500m conclusivi. Una frazione da scalatori e corridori di classifica che, però, attrae 31 attaccanti della prima ora nel giorno della Presa della Bastiglia e della festa nazionale francese: nel gruppone di testa ci sono scalatori come Healy (Ef Education-EasyPost), Higuita e Tejada (Astana), Arensman e Vauquelin (Ineos), Paret-Peintre (Quick-Step), O'Connor (Jayco-AlUla), Martin e Gregoire (Groupama-Fdj), ma anche passisti come Van der Poel (Alpecin) e il nostro Frigo (Nsn). Il plotone guidato dalla Uae di Pogacar e dalla Visma di Vingegaard tiene sott'occhio i fuggitivi, che raramente vanno oltre i due minuti di margine e non scappano nonostante le tante accelerazioni.