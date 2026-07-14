Atalanta

Giuntoli: "Palestra? Sempre stati corretti con tutte le parti. Per Ederson lavoriamo al rinnovo"

Il nuovo direttore sportivo della Dea è stato presentato oggi in conferenza stampa 

14 Lug 2026 - 17:53
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

L'Atalanta ha scelto di ripartire da Cristiano Giuntoli. Il nuovo direttore sportivo della Dea avrà il compito di costruire una rosa capace di tornare a lottare per l'Europa che conta, cosa che nell'ultima stagione non è riuscita a fare dovendosi così accontentare della qualificazione alla Conference League

L'amministratore delegato Luca Percassi ha introdotto così l'ex Napoli e Juventus: "Fin dalla prima nostra telefonata ha dimostrato una grandissima disponibilità a sposare il progetto Atalanta. Da un mese e mezzo ha stravolto tante cose con grande dedizione e responsabilità portando un nuovo metodo di lavoro, persone di alto livello. Da parte mia un grandissimo in bocca al lupo". 

Giuntoli si è poi concentrato sul progetto e ha spiegato la scelta di affidare la panchina a Sarri: "La prima cosa che ho puntato è sull'identità. Negli anni l'Atalanta è sempre stata una squadra che non dichiarava degli obiettivi, bensì lavorava con umiltà facendo cose straordinarie. Maurizio? Ha una identità chiara e uno stile di gioco tanto chiaro quanto importante e che punta su molti fattori". 

I due si ritrovano dopo dieci anni: "Sarri è una grande persona. Lui è cambiato in meglio considerando anche la situazione delicata alla Lazio facendo dei risultati straordinari. L'ho trovato più aperto e aggiornato. Siamo orgogliosi di lavorare con lui". 

Leggi anche

L'agente di Palestra replica a Marotta: "Stupiti e dispiaciuti, la sua ricostruzione non corrisponde ai fatti. In 45 giorni nessun accordo tra i club"

Il direttore sportivo ha parlato anche di mercato e del caso Ederson. Sul mancato trasferimento al Manchester United, Giuntoli ha dichiarato: "Siamo rimasti stupiti. Lui è contento di rimanere e stiamo lavorando sul rinnovo". Per quanto riguarda invece l'addio di Palestra, il dirigente nerazzurro ha aggiunto: "Noi siamo stati al corrente di tutto. Con tutte le parti siamo sempre stati corretti, e siamo contenti che Palestra rappresenti l'Italia anche in Premier League". Infine, una battuta anche sul futuro di Carnesecchi: "Ripartiremo da lui. Marco rimarrà all'Atalanta e noi siamo sicuri che questo gruppo possa fare bene". 

Sugli obiettivi in entrata, Giuntoli non ha voluto scoprire le carte, soprattutto su Alajbegovic: "Si leggono tante cose, noi pensiamo al campo. Prima serve capire bene chi si ha in casa. Noi pensiamo a quello che già abbiamo al netto delle opportunità che ci saranno". 

Infine, il ds della Dea ha commentato la qualità della rosa: "Noi crediamo che la squadra sia molto forte sia numericamente che qualitativamente.  Si tratta di capire bene, ma noi siamo convinti che all'interno di questo club ci sia tanta qualità anche nelle giovanili. Per noi è molto importante l'Under 23 perché permette a noi di sfornare tanti giovani. Abbiamo fatto degli investimenti importanti e credo che la strada sia corretta vista anche la storia della Dea. Siamo molto felici e fiduciosi". 

Leggi anche
Kerim Alajbegovic

L'Atalanta mette la freccia per Alajbegovic: il pupillo di Ibra può prendere la strada di Bergamo

atalanta
cristiano giuntoli

Ultimi video

01:59
Il giorno di Ruben Amorim

Il giorno di Ruben Amorim

00:33
DICH TEDESCO PENSO 50 ITALIANO E 50 TEDESCO 14/07 SRV

Tedesco 'mentalista": "Penso 50% in italiano e 50% in tedesco, dipende da come sto"

01:09
TEDESCO OK

Bologna, le prime parole di Tedesco

01:32
Accomando: "Juve, il 'gemello' di Haaland direbbe di sì"

Accomando: "Juve, il 'gemello' di Haaland direbbe di sì"

02:06
La griglia di Trevisani: "Spalletti sesto, Allegri arriva..."

La griglia di Trevisani: "Spalletti sesto, Allegri arriva..."

01:26
Khalaili salta, per l'Inter una consolazione "Mondiale"?

Khalaili salta, per l'Inter una consolazione "Mondiale"?

02:24
Eroe nel derby? Il "sergente" Amorim lo scarica

Eroe nel derby? Il "sergente" Amorim lo scarica

01:43
Pirlo nuovo ct? Trevisani: "Solo Maldini può..."

Pirlo nuovo ct? Trevisani: "Solo Maldini può..."

01:43
Atlanta, stadio da sogno

Atlanta, stadio da sogno

01:54
Più di 100 milioni spesi

Più di 100 milioni spesi

02:04
La storia in panchina

La storia in panchina

01:26
Il ritorno della Norvegia

Il ritorno della Norvegia

01:46
Allegri minuto per minuto

Allegri minuto per minuto

01:43
Roma, partenza con "Joya"

Roma, partenza con "Joya"

01:33
Nuova Juve al via

Nuova Juve al via

01:59
Il giorno di Ruben Amorim

Il giorno di Ruben Amorim

I più visti di Atalanta

Gasp: "La miglior Dea della stagione" | Sarri: "Lotteremo fino alla fine"

Atalanta, colpo Champions: Zappacosta e Hojlund stendono la Lazio

Zaccagni-Felipe Anderson, Lazio da Champions: Sarri batte la Dea e l'aggancia

La Dea si rimette in carreggiata: Hateboer e Lookman stendono l'Empoli

Stagione finita per Hateboer: rottura del crociato del ginocchio destro

All'Inter basta un guizzo di Darmian: Inzaghi vola in semifinale

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:55
Infantino a Lusail per morte dell'emiro Al Thani
16:40
Milan, ecco quando Amorim avrà a disposizione i big in ritiro e tournée
16:15
Torino al lavoro a Pinzolo, in visita l'ex tecnico Longo
16:01
Liga, rinviate le partite della prima giornata di Real, Atletico e Barça
15:30
Stadio Cagliari, il testo della convenzione atteso per domani