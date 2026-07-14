Giuntoli: "Palestra? Sempre stati corretti con tutte le parti. Per Ederson lavoriamo al rinnovo"

Il direttore sportivo ha parlato anche di mercato e del caso Ederson. Sul mancato trasferimento al Manchester United, Giuntoli ha dichiarato: "Siamo rimasti stupiti. Lui è contento di rimanere e stiamo lavorando sul rinnovo". Per quanto riguarda invece l'addio di Palestra, il dirigente nerazzurro ha aggiunto: "Noi siamo stati al corrente di tutto. Con tutte le parti siamo sempre stati corretti, e siamo contenti che Palestra rappresenti l'Italia anche in Premier League". Infine, una battuta anche sul futuro di Carnesecchi: "Ripartiremo da lui. Marco rimarrà all'Atalanta e noi siamo sicuri che questo gruppo possa fare bene".