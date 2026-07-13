Il direttore del circuito di Madrid scherza con Hamilton: "Troppe compressioni? Vada più piano"

Garcia Abad ha poi descritto il circuito cittadino di 5,4 chilometri, realizzato tra il quartiere fieristico Ifema e Valdebebas: "Dalla curva 4 alla 19 è un'autentica montagna russa, con salite dell'8,5%, le curve 7 e 8 sono completamente cieche. Poi si scende del 5%, si entra nella Monumental con una pendenza del 24% e non la si può percorrere a tutto gas perché all'uscita, completamente cieca, ci si ritrova davanti il cielo di Madrid", ha spiegato. La 'Monumental' è il tratto più emblematico del tracciato: una curva semicircolare di 550 metri di lunghezza e una pendenza del 24%. Secondo Garcia Abad, Hamilton e Leclerc sono rimasti soddisfatti del tracciato, il cui disegno è stato approvato dalla Federazione internazionale dell'automobile.