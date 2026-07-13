Il direttore del circuito di Madrid scherza con Hamilton: "Troppe compressioni? Vada più piano"

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Luis Garcia Abad svela i commenti dei ferraristi dopo il test della scorsa settimana: "Per Leclerc saranno qualifiche tremende, muri vicinissimi"
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"Hamilton si è lamentato delle compressioni e io gli ho detto che la soluzione migliore per non sentirle era andare un pochino più piano, che non succedeva niente". Con una battuta, il direttore generale del nuovo circuito di Formula 1 di Madrid, Luis Garcia Abad, ha raccontato le impressioni del sette volte campione del mondo, dopo il primo test della Ferrari sul tracciato che tra due mesi ospiterà il campionato del mondo. Sono stati i piloti di Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, a inaugurare il circuito di Madring.
Intervenendo a un incontro informativo, Garcia Abad ha spiegato che i due piloti hanno girato "con oltre 37 gradi sull'asfalto. In particolare il direttore ha riferito che Lecrerc gli ha detto che "le qualifiche di Madrid saranno tremende, perché si passa davvero vicinissimi ai muri".
Garcia Abad ha poi descritto il circuito cittadino di 5,4 chilometri, realizzato tra il quartiere fieristico Ifema e Valdebebas: "Dalla curva 4 alla 19 è un'autentica montagna russa, con salite dell'8,5%, le curve 7 e 8 sono completamente cieche. Poi si scende del 5%, si entra nella Monumental con una pendenza del 24% e non la si può percorrere a tutto gas perché all'uscita, completamente cieca, ci si ritrova davanti il cielo di Madrid", ha spiegato. La 'Monumental' è il tratto più emblematico del tracciato: una curva semicircolare di 550 metri di lunghezza e una pendenza del 24%. Secondo Garcia Abad, Hamilton e Leclerc sono rimasti soddisfatti del tracciato, il cui disegno è stato approvato dalla Federazione internazionale dell'automobile.