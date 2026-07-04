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Antonelli: "Ho un gran passo ma occhio al gioco di squadra Ferrari..."

L'autore della pole conta sul suo passo ma non sottovaluta la minacia rossa

04 Lug 2026 - 19:23
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© Getty Images

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ANDREA KIMI ANTONELLI

"Oggi mi è venuto tutto bene. Prima del time attack finale mi sono lamentato via radio con i miei perché non amo uscire per primo. L'inizio della sessione non è stato facilissimo con le gomme usate. Ho fatto un errore nel Q2, un po' a causa del vento ma soprattutto per un problema con i freni che non rispondevano. Poi ho costruito bene il mio ritmo e sono molto soddisfatto. Abbiamo cambiato poche cose: qualcosina sul differenziale e sui freni. Abbiamo cercato di aggirare i problemi, trovando un buon assetto. Il Gran Premio non sarà facile perché dietro di me ci sono due Ferrari e credo che faranno gioco di squadra. Loro sono in due e Lewis ad inizio gara è molto forte. Quindi dovrò cercare di allungare subito per uscire in fretta dalla zona overtake. In ogni caso abbiamo un gran passo, spero di fare una bella gara". 

GEORGE RUSSELL

"È successo qualcosa di strano nel Q1: ho avuto un bloccaggio in un punto nel quale in dodici anni di corse non mi era mai successo niente del genere. In ogni caso ho buone sensazioni. Purtroppo mi manca velocità in rettilineo. Pensavano di avere capito il problema, invece no. Tanto è vero che ho una delle velocità di punta più basse in assoluto. Abbiamo un passo migliore della Ferrari ma per passarle mi serve più velocità sul dritto". 

TOTO WOLFF

"La nostra macchina è veloce e questo ci tranquillizza ma domani con le Ferrari non sarà semplice. Loro sono forti in curva e a livello di degrado gomme, oltre che nello scatto al semaforo. Kimi l'anno scorso ha avuto qualche momento difficile nella fase centrale della stagione ma quest'anno è partito forte ed è cresciuto moltissimo. Ha un atteggiamento disincantato molto 'easy' che lo aiuta a gestire la pressione. Dice via radio che non vuole entrare in pista per primo ma si mette subito tutto alle spalle e va per il suo giro da pole. Siamo molto contenti di vederlo crescere così. Per quanto riguarda George, ci sono momenti nei quali un pilota e una macchina non funzionano insieme. Lui cerca di trovare un set up per questa macchina: sembra tutto a posto, ma in Formula Uno il margine è così piccolo che basta poco per tornare indietro. La polemica con Vasseur? Lui si arrabbia in fretta, è francese ma non ho mai detto che la Ferrari bara sul budget cap. Ha letto solo il titolo di un articolo ma non quello che ho detto io. Fred è Fred! Siamo amici da tanto tempo ma non è facile esserlo quando entrambi lottiamo per la vittoria". 

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