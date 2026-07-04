Antonelli: "Ho un gran passo ma occhio al gioco di squadra Ferrari..."

"La nostra macchina è veloce e questo ci tranquillizza ma domani con le Ferrari non sarà semplice. Loro sono forti in curva e a livello di degrado gomme, oltre che nello scatto al semaforo. Kimi l'anno scorso ha avuto qualche momento difficile nella fase centrale della stagione ma quest'anno è partito forte ed è cresciuto moltissimo. Ha un atteggiamento disincantato molto 'easy' che lo aiuta a gestire la pressione. Dice via radio che non vuole entrare in pista per primo ma si mette subito tutto alle spalle e va per il suo giro da pole. Siamo molto contenti di vederlo crescere così. Per quanto riguarda George, ci sono momenti nei quali un pilota e una macchina non funzionano insieme. Lui cerca di trovare un set up per questa macchina: sembra tutto a posto, ma in Formula Uno il margine è così piccolo che basta poco per tornare indietro. La polemica con Vasseur? Lui si arrabbia in fretta, è francese ma non ho mai detto che la Ferrari bara sul budget cap. Ha letto solo il titolo di un articolo ma non quello che ho detto io. Fred è Fred! Siamo amici da tanto tempo ma non è facile esserlo quando entrambi lottiamo per la vittoria".