Wimbledon: Errani-Vavassori avanzano nel doppio misto

Inizia bene il percorso in doppio misto a Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club, di Sara Errani e Andrea Vavassori. Gli azzurri, teste di serie numero 1, hanno sconfitto al primo turno 6-4 6-1 i britannici David Stevenson e Jodie Burrage. Al secondo turno giocheranno contro gli australiani Marc Polmans e Storm Hunter, che in questa specialità ha vinto lo US Open 2022 o contro il francese Theo Arribage e la statunitense Nicole Melichar-Martinez, campionessa in doppio misto a Wimbledon nel 2018. Se dovessero avanzare ancora, completerebbero il loro miglior risultato a Wimbledon.