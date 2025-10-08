Accadde a Suzuka: venticinque anni fa il primo titolo ferrarista di Schumacher

Domenica 8 ottobre 2000, venticinque anni fa come oggi: Michael Schumacher vince il Gran Premio del Giappone e al volante della Ferrari e riporta a Maranello il titolo piloti che era stato Jody Scheckter a regalare alla Scuderia ventuno anni prima, nel 1979. Di questi tempi, solo la memoria illumina brevemente con un raggio di sole un presente all'insegna dell'anonimato che tocca a volte punte di mediocrità. Un quarto di secolo fa Michael conquistò in Giappone la pole position e poi controllò la corsa, mettendo sotto chiave il titolo con una gara d'anticipo, spuntandola su Mika Hakkinen che - al volante della McLaren - lo aveva battuto nella corsa al titolo nelle due stagioni precedenti. Di pù ancora, il terzo centro iridato di Schumi (approdato a Maranello nel 1996 dopo i due titoli conquistati con la Benetton nel 1994 e nel 1995) rappresentò l'inizio di un'età dell'oro che - con autorità crescente - proseguì indisturbata fino a tuto il 2004: cinque Mondiali consecutivi, due dei quali - nel 2001 e nel 2002 - messi al sicuro dal binomio Schumacher-Ferrari con anticipo... imbarazzante (per la diretta concorrenza) sulla fine della stagione. Quell'8 ottobre a Suzuka inoltre la vittoria di Kaiser Schumi spianò alla Ferrari la pista verso il titolo Costruttori, agganciato due settimane più tardi in Malesia.