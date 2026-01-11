Cassidy prova di forza, regala la prima gioia a Citroën

Il neozelandese resiste nel finale, conquista la vittoria e la vetta del campionato. Secondo Mortara, terzo Rowland, male Porsche.di Lorenzo Candotti
Un capolavoro di tecnica e astuzia. Nick Cassidy al secondo appuntamento stagionale del Mondiale elettrico regala Citroën la prima vittoria assoluta in Formula E. Lo fa scattando dalla tredicesima posizione in griglia con una rimonta progettata a tavolino con il suo ingegnere e messa in pratica con la cattiveria del campione.
Ma il vero capolavoro Cassidy lo ha fatto negli ultimi giri, riuscendo ad arginare Edoardo Mortara (Mahindra) e Oliver Rowland (Nissan). Entrambi avevano la potenza extra dell'Attack Mode, ma hanno finito per ostacolarsi nell'ultimo giro e non sono riusciti ad attaccare la Citroen.
Il secondo appuntamento del 2026, sul circuito di Città del Messico, ha riscritto la classifica del campionato. Grazie al successo Nick Cassidy conquista la vetta del mondiale, sale a quota 40, più quattro su Jake Dennis che ha chiuso la gara al quinto posto, primo tra i piloti con power train Porsche, vera delusione di giornata. Wehrlein sesto, Muller nono dopo che i due avevano guidato la gara nelle fasi iniziali cercando di fare gioco di squadra.
Un vero e proprio disastro, invece, lo ha combinato il poleman Sebasten Buemi che dopo lo spegnimento dei semafori è andato dritto alla prima curva e ha chiuso la gara in diciassettesima posizione. La Formula E torna in pista sabato 31 gennaio con l'E-Prix di Miami.