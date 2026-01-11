Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula E
E-PRIX DEL MESSICO

Cassidy prova di forza, regala la prima gioia a Citroën

Il neozelandese resiste nel finale, conquista la vittoria e la vetta del campionato. Secondo Mortara, terzo Rowland, male Porsche. 

di Lorenzo Candotti
11 Gen 2026 - 00:24

Un capolavoro di tecnica e astuzia. Nick Cassidy al secondo appuntamento stagionale del Mondiale elettrico regala Citroën la prima vittoria assoluta in Formula E. Lo fa scattando dalla tredicesima posizione in griglia con una rimonta progettata a tavolino con il suo ingegnere e messa in pratica con la cattiveria del campione. 

Ma il vero capolavoro Cassidy lo ha fatto negli ultimi giri, riuscendo ad arginare Edoardo Mortara (Mahindra) e Oliver Rowland (Nissan). Entrambi avevano la potenza extra dell'Attack Mode, ma hanno finito per ostacolarsi nell'ultimo giro e non sono riusciti ad attaccare la Citroen.

Il secondo appuntamento del 2026, sul circuito di Città del Messico, ha riscritto la classifica del campionato. Grazie al successo Nick Cassidy conquista la vetta del mondiale, sale a quota 40, più quattro su Jake Dennis che ha chiuso la gara al quinto posto, primo tra i piloti con power train Porsche, vera delusione di giornata. Wehrlein sesto, Muller nono dopo che i due avevano guidato la gara nelle fasi iniziali cercando di fare gioco di squadra.

Un vero e proprio disastro, invece, lo ha combinato il poleman Sebasten Buemi che dopo lo spegnimento dei semafori è andato dritto alla prima curva e ha chiuso la gara in diciassettesima posizione. La Formula E torna in pista sabato 31 gennaio con l'E-Prix di Miami.

formula e mexico city
formula e
formula e messico

Ultimi video

00:45
Nick Cassidy: "Il podio è un grande risultato"

Nick Cassidy: "Il podio è un grande risultato"

01:19
Cassidy vince in Messico, prima gioia per Citroen

Cassidy vince in Messico, prima gioia per Citroen

01:39:59
E-Prix Città del Messico: Qualifiche

E-Prix Città del Messico: Qualifiche

01:18
La Formula E in Messico

La Formula E in Messico

59:59
E-Prix Città del Messico - Prove libere 1

E-Prix Città del Messico - Prove libere 1

01:43
Domani torna la Formula E

Domani torna la Formula E

01:47
Sabato torna la Formula E

Sabato torna la Formula E

01:33
Torna la Formula E

Torna in pista la Formula E

02:01
MAG SRV FORMULA E SAN PAOLO BILANCIO GARA OK

Fe, buona la prima: nel caos incidente trionfa Dennis

00:39
Lo spaventoso incidente di Wehrlain del Brasile 2024

Lo spaventoso incidente di Wehrlain del Brasile 2024 - VIDEO

01:23
RULLO E-PRIX BRASILE FORMULA SRV

Far West elettrico: vince Dennis, paura per Martí

02:30
FE SRV QUALIFICHE SAN PAOLO con sgommata

Gli highlights delle qualifiche di San Paolo, Dennis in Pole

02:57
Formula E, incidente shock: la telecronaca

Formula E, incidente shock: momenti di tensione in telecronaca

01:05:34
1° Round | E-Prix San Paolo

1° Round | E-Prix San Paolo

06:16
Il podio di San Paolo in Brasile

Il podio di San Paolo in Brasile

00:45
Nick Cassidy: "Il podio è un grande risultato"

Nick Cassidy: "Il podio è un grande risultato"

I più visti di Formula E

Torna la Formula E

Torna in pista la Formula E

Porsche presenta una livrea speciale per l'E-Prix del Messico

Formula E: chi vince in Messico vince il titolo?

Formula E: i 20 piloti

E-Prix di Città del Messico, diretta ore 21 su Sportmediaset.it

Porsche, colori speciali per l'E-prix del Messico

Notizie del giorno
Vedi tutti
00:24
Cassidy prova di forza, regala la prima gioia a Citroën
Cassidy vince in Messico, prima gioia per Citroen
00:22
Cassidy vince in Messico, prima gioia per Citroen
23:47
-27 a Milano Cortina, Simico: "Niente rischi, Villaggio Olimpico sostenibile"
23:33
Atalanta, Palladino: "Volevo una prestazione di carattere e personalità"
23:31
Torino, Baroni: "Meglio nel secondo tempo, avremmo meritato il gol. Zapata..."