-27 a Milano Cortina, Simico: "Niente rischi, Villaggio Olimpico sostenibile"

10 Gen 2026 - 23:47

"Professionalità e trasparenza sono i pilastri del nostro lavoro che non può essere scalfito dalle bugie di qualche soggetto alla sola ricerca di visibilità". Simico, la società infrastrutture di Milano Cortina interviene con una nota in replica alle critiche sulle opere in avvicinamento al via dei Giochi. "Stavolta tocca al Villaggio Olimpico di Cortina: SIMICO a seguito della consegna dell'infrastruttura e dei relativi stress test superati, conferma sia che l'opera è sostenibile, sia che non sussiste rischio idrogeologico, come certificato dal parere preventivo ottenuto ai sensi dell' art. 3 di cui alla D.G.R. 1678 del 17/10/2017 e dai pareri ottenuti in Conferenza dei Servizi di approvazione del progetto, nonché il protocollo di sicurezza stipulato e testato con Autorità di Bacino per il monitoraggio e la gestione del rischio idraulico e idrogeologico. Il Villaggio olimpico e paralimpico di Cortina è pronto ad accogliere le atlete e gli atleti : le 377 mobile home (che ospiteranno 1.400 persone tra sportivi e staff) sono al 100% Made in Italy. Il progetto si basa su un approccio circolare, impiegando materiali riciclabili e finiture eco-friendly. Le mobile home sono inoltre dotate di certificazione EPD (Environmental Product Declaration), attestando un ciclo di vita studiato per minimizzare l'impatto ambientale e garantire trasparenza nei processi produttivi".

23:47
-27 a Milano Cortina, Simico: "Niente rischi, Villaggio Olimpico sostenibile"
22:26
Aurigemma: "Campioni del motociclismo orgoglio del Lazio"
22:02
Basket: Trapani-Trento dura 4 minuti, lunedì incontro Federbasket-Lega di Serie A
21:13
La Fiamma di Milano Cortina 2026 è arrivata a Cuneo
21:01
Pattinaggio di velocità, agli Europei argento e bronzo per l'Italia