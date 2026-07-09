Volkswagen ha "assunto" cento pecore

Di fronte all'epoca dell'intelligenza artificiale e della robotica, non tutti sono disposti a sostituire le attività manuali con l'automazione. Sebbene sia il secondo gruppo automobilistico più importante al mondo, Volkswagen ha deciso di "assumere" un centinaio di pecore per tenere l'erba pulita e ordinata in uno dei suoi stabilimenti in Polonia.

Scelta green

Fino a non molto tempo fa, a occuparsi della manutenzione del verde erano i giardinieri con i tosaerba. Per ridurre l'impatto ambientale, i vertici dell'impianto di Poznań hanno deciso di utilizzare un gregge di ovini. Questo si occuperà di tenere sotto controllo la crescita del manto erboso nel parco solare della fabbrica, dove 31 mila pannelli generano 18,3 MW di energia elettrica, sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno della fabbrica. Gli animali avranno adeguato spazio per muoversi, beneficiando anche di molta ombra.

Ricerca

Dietro questa scelta c'è anche un serio progetto di ricerca dell'Università di Scienze della Vita di Poznań. Gli studiosi starebbero valutando l'impatto del pascolo sulla biodiversità, la qualità del suolo, la vegetazione, il benessere degli animali e persino il microclima locale. Il gregge di pecore può effettivamente ridurre i costi di manutenzione, al contempo la sua presenza è di aiuto all'ambiente mentre l'elettricità è prodotta da fonti rinnovabili. Insomma: una ricetta che sembra vincente.