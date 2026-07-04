250 anni di USA: le auto più iconiche d'America

Successo globale

L'epopea della motorizzazione di massa non può che iniziare con la leggendaria Ford Model T, la vettura che all'inizio del Novecento ha letteralmente "messo il mondo su ruote". Grazie all'intuizione della catena di montaggio di Henry Ford, la Model T ha democratizzato la mobilità, trasformando l'automobile in pilastro della classe media. Pochi decenni dopo, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, è nata la Willys MB, universalmente conosciuta come la Jeep originaria. Progettata per le esigenze belliche dell'esercito alleato, questo veicolo fuoristrada rude e instancabile è diventato il simbolo dell'ingegno ingegneristico americano.

V8

Nel 1953, l'orgoglio sportivo americano ha trovato la sua massima espressione nella Chevrolet Corvette. Con la sua carrozzeria in fibra di vetro e il sound inconfondibile del suo motore V8, la "Vette" è nata per sfidare le blasonate scoperte europee, diventando in breve tempo l'oggetto del desiderio transatlantico e la bandiera tecnologica di Detroit nel campo delle alte prestazioni. Il decennio successivo ha visto l'esplosione della cultura giovanile e delle pony car, un fenomeno culturale inaugurato nel 1964 dalla Ford Mustang.

Il pick-up

Infine, l'essenza più pragmatica e monumentale dell'automobilismo americano contemporaneo è racchiusa nel Ford F-150. Dominatore assoluto delle classifiche di vendita per decenni, questo imponente pick-up rappresenta l'America del lavoro, della frontiera e delle grandi distanze. Capace di evolversi da spartano strumento rurale a sofisticato compagno di vita quotidiana, l'F-150 sintetizza la versatilità e l'ambizione di un Paese che ha sempre pensato in grande.